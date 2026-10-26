Βίκυ Κάβουρα: «Είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί – Ειδικά αν δεν έχεις βοήθεια, αναγκαστικά ή βγαίνει ο ένας ή ο άλλος»

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια. Η αγαπημένη ηθοποιός, σε έξοδό της έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και εξομολογήθηκε ότι «είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί».

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη, την Ματθίλδη-Ραφαηλία, η οποία ήρθε στον κόσμο το 2024.

Όταν δημοσιογράφος ανέφερε ότι δεν την έχουν δει τόσο συχνά με τον σύζυγό της να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις, η Βίκυ Κάβουρα είπε: «Ποια εκδήλωση παιδιά; Πουθενά δεν πάμε. Είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί. Ειδικά αν δεν έχεις βοήθεια, αναγκαστικά ή βγαίνει ο ένας ή βγαίνει ο άλλος. Συνήθως δεν βγαίνει κανένας μας, γιατί είμαστε κομμάτια. Τέτοια ώρα δηλαδή κοιμόμαστε».

Σε ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει, αν τον φλερτάρει κάποια κοπέλα, η ηθοποιός απάντησε: «Αντιδρά αυτός και είναι ωραίο. Δηλαδή όταν πάρει ένα βλέμμα που είναι λίγο πιο… Κόβει κατευθείαν. Το έχω και εγώ αυτό όμως».