Βίκυ Κάβουρα: «Είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί – Ειδικά αν δεν έχεις βοήθεια, αναγκαστικά ή βγαίνει ο ένας ή ο άλλος»

Η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε στην οικογενειακή της ζωή με τον Γιώργο Τζαβέλλα και την κόρη τους, Ματθίλδη-Ραφαηλία, εξηγώντας ότι είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί ειδικά όταν δεν υπάρχει βοήθεια. Η ηθοποιός εξήγησε τον λόγο για τον οποίο το ζευγάρι δεν πραγματοποιεί κοινές δημόσιες εμφανίσεις και εξόδους, ενώ σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το ενδεχόμενο φλερτ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Βίκυ Κάβουρα
Φωτογραφία: Instagram/vicky_kavoura
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή με τον Γιώργο Τζαβέλλα και την κόρη τους, η οποία ήρθε στον κόσμο το 2024.
  • Σχετικά με τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους, η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί. Ειδικά αν δεν έχεις βοήθεια, αναγκαστικά ή βγαίνει ο ένας ή βγαίνει ο άλλος».
  • Σε ερώτηση για το πώς αντιδρά αν κάποια κοπέλα φλερτάρει τον σύζυγό της, απάντησε: «Αντιδρά αυτός και είναι ωραίο. Δηλαδή όταν πάρει ένα βλέμμα που είναι λίγο πιο… Κόβει κατευθείαν».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια. Η αγαπημένη ηθοποιός, σε έξοδό της έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών. Η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και εξομολογήθηκε ότι «είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί».

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη, την Ματθίλδη-Ραφαηλία, η οποία ήρθε στον κόσμο το 2024.

Όταν δημοσιογράφος ανέφερε ότι δεν την έχουν δει τόσο συχνά με τον σύζυγό της να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις και δηλώσεις, η Βίκυ Κάβουρα είπε: «Ποια εκδήλωση παιδιά; Πουθενά δεν πάμε. Είναι δύσκολα τα πρώτα χρόνια με το παιδί. Ειδικά αν δεν έχεις βοήθεια, αναγκαστικά ή βγαίνει ο ένας ή βγαίνει ο άλλος. Συνήθως δεν βγαίνει κανένας μας, γιατί είμαστε κομμάτια. Τέτοια ώρα δηλαδή κοιμόμαστε». 

Σε ερώτηση για το πώς θα αντιδράσει, αν τον φλερτάρει κάποια κοπέλα, η ηθοποιός απάντησε: «Αντιδρά αυτός και είναι ωραίο. Δηλαδή όταν πάρει ένα βλέμμα που είναι λίγο πιο… Κόβει κατευθείαν. Το έχω και εγώ αυτό όμως».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ