GNTM: «Το σύμπαν επέλεξε εμένα πάλι» – Ποιος παίκτης κέρδισε τα 1.000 ευρώ και την ασυλία και ποιος αποχώρησε

Μία ακόμη αποχώρηση σημάδεψε το επεισόδιο του GNTM που προβλήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, με τον Γιώργο να ολοκληρώνει την πορεία του στον διαγωνισμό μόδας.

Στη δοκιμασία φωτογράφισης, με έμπνευση από τη δημοφιλή σειρά «Desperate Housewives», ο Χρήστος ξεχώρισε με την επίδοσή του, κατακτώντας την πρώτη θέση και εξασφαλίζοντας χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ, καθώς και ασυλία για την επόμενη δοκιμασία.

Ο Χρήστος και η Σοφία παρουσίασαν τις δύο φωτογραφίες που ξεχώρισαν περισσότερο στα μάτια των κριτών, οι οποίοι επαίνεσαν τη φυσικότητα, τις πόζες και την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της φωτογράφισης. Τελικά, ο Χρήστος ήταν εκείνος που κατέκτησε την κορυφή, εξασφαλίζοντας τα προνόμια της νίκης.

Η Σοφία, από την πλευρά της, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για το αποτέλεσμα, καθώς θεωρούσε πως η δική της προσπάθεια είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Θετικές εντυπώσεις άφησε και η Καρολίνα, η οποία βρέθηκε κοντά στις κορυφαίες επιδόσεις της βραδιάς.

Στην αντίθετη πλευρά της κατάταξης βρέθηκαν ο Χρύσανθος, ο Μάνος και ο Γιώργος, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη διαδικασία αποχώρησης.

Ο Χρύσανθος ήταν ο πρώτος που εξασφάλισε την παραμονή του, αφήνοντας τον Μάνο και τον Γιώργο να περιμένουν την τελική απόφαση των κριτών. Τελικά, ο Μάνος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, καθώς η φωτογραφία του κρίθηκε καταλληλότερη για δημοσίευση σε περιοδικό μόδας.

Έτσι, ο Γιώργος ήταν εκείνος που αποχώρησε από το GNTM, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Η αποχώρησή του προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο πλατό, με τον Μάνο να στενοχωριέται ιδιαίτερα και τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους να τον αποχαιρετούν με αγκαλιές και δάκρυα.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την αποχώρηση, ο Γιώργος παραδέχθηκε ότι ήθελε να φτάσει πιο μακριά στον διαγωνισμό, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, πως η πορεία του δεν σταματά εδώ.

«Σίγουρα θα ήθελα να φτάσω παραπάνω. Σίγουρα μπήκα με πολύ μεγαλύτερη φόρα από ό,τι είμαι συνηθισμένος τον τελευταίο καιρό. Έτσι τα φέρνει η ζωή. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Το σύμπαν επέλεξε εμένα πάλι, αλλά δεν πειράζει, δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Θα συνεχίσω να κάνω τις δουλειές μου στον έξω κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μίλησε, παράλληλα, για τη συναισθηματική διαδρομή που έζησε μέσα στο παιχνίδι, τονίζοντας πόσο τον επηρέασαν η στήριξη και η αγάπη που εισέπραξε από τους ανθρώπους γύρω του.

«Σε όλο αυτό με συγκινεί ότι πορευόμουν σε ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Βγήκα έξω από τα όριά μου. Έκλαψα πάρα πολύ. Η τόση συμπόνια και αγάπη που δεχόμουν από τον περίγυρό μου με έκανε πραγματικά να βγάλω αυτό το συναίσθημα τόσο έντονα», πρόσθεσε συγκινημένος.