GNTM: Δοκιμασία εμπνευσμένη από το «Desperate Housewives»

Απόψε, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, μια νέα δοκιμασία περιμένει τους διαγωνιζόμενους του GNTM 7.

Στο χθεσινό επεισόδιο του GNTM 7 (Δευτέρα 26/10) τα μοντέλα έλαβαν μέρος σε μια συναισθηματικά φορτισμένη φωτογράφιση, εμπνευσμένη από το “Fight Club”, κατά την οποία κλήθηκαν να αναμετρηθούν με τον ίδιο τους τον εαυτό και να παλέψουν με τις πληγές, τα καταπιεσμένα συναισθήματα, αλλά και τις ανασφάλειές τους.

Η ένταση της δοκιμασίας αποδείχθηκε εξαντλητική για κάποιους, που κατέρρευσαν έχοντας δώσει τα πάντα μέσα στο ring.

Ο Γιάννης Μαυροδόντης στέρησε από τον Χρήστο Κουτούλα την καθοδήγηση την ώρα της φωτογράφησης, ωστόσο ο Γιώργος Πολιώνης και η Παναγιώτα Μπουγέλη ήταν, τελικά, εκείνοι που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δοκιμασίας, με την τελευταία να αποχωρεί από το GNTM 7 σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Ο Ακύλλας Μουρίκης κατάφερε να εξασφαλίσει την καλύτερη λήψη, κερδίζοντας το έπαθλο των 1.000 ευρώ και ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση.

Απόψε μια νέα δοκιμασία περιμένει τους διαγωνιζόμενους του GNTM 7. Η έμπνευση για το concept αυτή τη φορά αντλείται από την τηλεόραση και συγκεκριμένα από την εμβληματική σειρά «Desperate Housewives»!

Τα μοντέλα καλούνται να συνδυάσουν τον μαξιμαλισμό και την υπερβολή των 80’s με καθημερινές δουλειές του σπιτιού, σε ένα σκηνικό που θυμίζει sitcoms της δεκαετίας του ’80, σαν να βρίσκονται μέσα σε μια τηλεοπτική οθόνη.

Το dramatic posing αποδεικνύεται πιο δύσκολο για ορισμένους, ενώ σε άλλους βγαίνει φυσικά. Το σίγουρο είναι ότι όλοι αφήνονται στον φακό και στην έμπειρη ματιά του φωτογράφου Γιώργου Καλφαμανώλη.

Η νίκη του Ακύλλα στην προηγούμενη φωτογράφιση συνοδεύεται από πολλά και σημαντικά προνόμια, τα οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει στο έπακρο. Οι αποφάσεις του, όμως, δεν θα αφήσουν όλους τους συμπαίκτες του ικανοποιημένους.

Ποιοι θα δυσαρεστηθούν με το μειονέκτημα που θα τους δώσει; Θα εξελιχθούν, τελικά, τα πράγματα όπως ακριβώς τα έχει σχεδιάσει;

Στο σπίτι του GNTM 7, ο Μάνος Τζαμπαζάκης επιλέγει να κοιμηθεί σε μια αιώρα στο σαλόνι αντί για το δωμάτιό του. Τα μοντέλα κάνουν τις προβλέψεις τους για το πλατό αποχώρησης που ακολουθεί, ενώ η διατροφολόγος Κλειώ Χούπη τους δίνει χρήσιμες συμβουλές για έξυπνα διατροφικά swaps*, που μπορούν να εντάξουν στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, η έρευνα για τα τρόφιμα που εξαφανίζονται από την κουζίνα συνεχίζεται.

Στο πλατό αποχώρησης, οι διαγωνιζόμενοι αιφνιδιάζουν την κριτική επιτροπή κάνοντας μια ιδιαίτερη πασαρέλα, επηρεασμένη από το concept της φωτογράφισης, που προηγήθηκε. Περπατούν κρατώντας τα props που χρησιμοποίησαν στο set και κάνουν… φασίνα ακόμα και στο πλατό!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς αναλαμβάνουν για ακόμα μία φορά το δύσκολο έργο να αξιολογήσουν τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων και να επιλέξουν την καλύτερη και την πιο αδύναμη. Ένας διαγωνιζόμενος, ωστόσο, δυσκολεύεται να αποδεχθεί την κριτική που δέχεται και αντιδρά.

Ποιος κατάφερε να καθαρίσει πιο δραματικά από όλους και για ποιον ολοκληρώνεται απόψε η πορεία του στο GNTM 7;

*Τα διατροφικά swaps είναι η πρακτική της αντικατάστασης ενός τροφίμου ή συστατικού με μια εναλλακτική επιλογή που μπορεί να είναι πιο υγιεινή ή πλουσιότερη σε θρεπτικά συστατικά, διατηρώντας παράλληλα τη γεύση και την απόλαυση του γεύματος.

GNTM 7 | Το trailer του 12ου επεισοδίου

Απόψε, Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 21:00