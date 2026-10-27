Θρίλερ με τον Φλάβιο Μπολσονάρου: Φέρεται να «διέφυγε» στις ΗΠΑ – Δεν παρέδωσε τα διαβατήριά του

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Ένα πολιτικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες και αφορά στον παραλίγο νικητή αλλά τελικά βαριά ηττημένο των εκλογών στη Βραζιλία, τον Φλάβιο Μπλοσονάρου. Αν και είχε επικρατήσει στον πρώτο γύρο του Λούλα, δεν τα κατάφερε και έχασε στο “φότο φίνις“. Ωστόσο, αρχικά ο ίδιος δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα, αλλά στη συνέχεια όλα άλλαξαν. Το Φιλελεύθερο Κόμμα αναγνώρισε τη Δευτέρα το εκλογικό αποτέλεσμα, παρά τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει ο υποψήφιος.

Πλέον, είναι άγνωστο το εάν παραμένει στη Βραζιλία ή “διέφυγε”, όπως λέγεται, στις ΗΠΑ.

Ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο αναχώρησε αεροπορικώς από τη Βραζιλία με προορισμό τις ΗΠΑ, μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δήλωση συνεργάτη του στο πρακτορείο Reuters.

Την είδηση μετέδωσε και το CNN Brasil, επικαλούμενο πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του 45χρονου γερουσιαστή, οι οποίες επίσης ανέφεραν ότι ταξίδεψε για τις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του.

Τώρα, ως προς τους λόγους αυτής της άρον άρον αναχώρησης, ο ηττημένος γερουσιαστής, έκανε γνωστό χτες Δευτέρα ότι η αστυνομία του ζήτησε να παραδώσει τα διαβατήριά του, κατ’ εντολή του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεσάντρ ντι Μοράις.

Ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει ότι προτίθεται να συμμορφωθεί, διαψεύδοντας ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα. Όμως, φέρεται να έπραξε το ακριβώς αντίθετο. Δεν τα παρέδωσε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ανέφεραν δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters. Κατόπιν τούτου, τα ταξιδιωτικά έγγραφα του Μπολσονάρου ακυρώθηκαν.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNNi ότι ο Μπολσονάρο πετάει αυτή τη στιγμή προς τη Φλόριντα. Δεν είναι σαφές πώς έφυγε από τη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τη Metropolis, η επιχείρηση για την απόδραση του Φλάβιο Μπολσονάρο οργανώθηκε από συμμάχους του στη Βραζιλία και τις ΗΠΑ, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη ενημερωθεί για να εξασφαλίσει υποστήριξη.

Ο πρωτότοκος γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι υπό έρευνα για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κάτι που αρνείται ότι διέπραξε.

Δήλωσε ότι του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα μετά την εκλογική ήττα

Την επιβολή απαγόρευσης εξόδου από τη Βραζιλία γνωστοποίησε ο συντηρητικός γερουσιαστής, μία ημέρα μετά την ήττα του από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, ο γερουσιαστής επικαλέστηκε απόφαση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δηλώνοντας:

«Διατάχθηκα να παραδώσω τα διαβατήριά μου και μου απαγορεύεται να φύγω από τη χώρα».