Ηράκλειο: Aπρόσμενη εμφάνιση γύπα έξω από σχολή φωτογραφίας – Πώς οργανώθηκε η διάσωσή του

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Η άμεση κινητοποίηση έσωσε έναν ταλαιπωρημένο γύπα στο Ηράκλειο. Για το συγκεκριμένο πτηνό η αλυσίδα βοήθειας στάθηκε σωτήρια.

Όλα ξεκίνησαν όταν το εντυπωσιακό πουλί έκανε την εμφάνισή του τη Δευτέρα το απόγευμα στο μπαλκόνι της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου και δη όταν ήταν σε εξέλιξη μάθημα για αρχάριους. Ο γύπας δεν έφευγε, αλλά λίγο αργότερα από το μπαλκόνι της Ε.Φ.Ε.Η. “μετακόμισε” στο πεζοδρόμιο, όπου, όπως δείχνει η φωτογραφία, έκατσε εκεί χωρίς να δείχνει να θέλει να αποχωρήσει, σύμφωνα με τη nea kriti.

Γιατί όμως; Διότι τα πουλιά αυτά θέλουν χώρο για να ανοίξουν τα φτερά τους και να δώσουν ώθηση για την πτήση τους, αλλά χώρος δεν υπήρχε.

Ενημερώθηκε η Δασική Υπηρεσία η οποία παρέλαβε το εντυπωσιακό πτηνό για να το επιστρέψει στο φυσικό του σπίτι.

Η ανάρτηση της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Ηρακλείου

«Ένας απρόσμενος επισκέπτης στην Ε.Φ.Ε.Η – και ένα μάθημα ζωής με φτερά!

Τη Δευτέρα 26/10, οι μαθητές του νέου κύκλου σεμιναρίων φωτογραφίας για αρχαρίους είχαν έναν επισκέπτη που σίγουρα δεν περιμένανε! Ένας γύπας, που αρχικά καθόταν στο μπαλκόνι πάνω από την είσοδο, κατέβηκε στο πεζοδρόμιο και έκλεψε την παράσταση!

Η έκπληξη ήταν μεγάλη και κανείς δεν είχε φανταστεί ότι το μάθημα θα περιλάμβανε και μια τόσο ξεχωριστή… φωτογραφική συνάντηση!

Γιατί, όμως, δεν έφευγε;

Σύμφωνα με όσα μας είπε η Δασική Υπηρεσία, ο γύπας είχε εγκλωβιστεί ουσιαστικά στο πεζοδρόμιο, καθώς για να απογειωθεί χρειάζεται χώρο ώστε να ανοίξει τα μεγάλα φτερά του και να πάρει φόρα. Με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα και τον περιορισμένο χώρο, αυτό δεν ήταν εφικτό.

Ειδοποιήσαμε τη Δασική Υπηρεσία, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα και παρέλαβε το εντυπωσιακό πτηνό, με σκοπό να το επιστρέψει στη φυσική του εστία, που όπως μας ενημέρωσαν βρίσκετε στον Καρτερό.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δασική Υπηρεσία για την άμεση ανταπόκριση και τη φροντίδα!

Στην Ε.Φ.Ε.Η. αγαπάμε τη φωτογραφία, τις απρόσμενες εικόνες και τον σεβασμό στη φύση. Γιατί μερικές φορές, τα πιο ενδιαφέροντα θέματα δεν τα αναζητάς — έρχονται και σε βρίσκουν!»

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι γύπες οι οποίοι αποτελούν προστατευόμενο είδος περιθάλπονται αρχικά στις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο κτίριο της λεωφόρου Κνωσού και στη συνέχει προωθούνται στην ΑΝΙΜΑ. Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται περισυλλογή μεταφορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνουν το Δασαρχείο του Ηρακλείου που πάντα φροντίζει να συμβάλει στις επιχειρήσεις διάσωσης στο τηλέφωνο 281 026 4940.