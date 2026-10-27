Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Καμία απάντηση από την ΕΟΚ για τον αντικαταστάτη του Βαγγέλη Λιόλιου»

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Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) απέστειλε επιστολή προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ζητώντας διευκρινίσεις από τη νέα διοίκηση της ΕΟΚ σχετικά με τον εκπρόσωπό της στην ολομέλεια, ωστόσο όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της δεν πήρε καμία απάντηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώνει ότι από την πρώτη στιγμή που οι εξελίξεις γύρω από το μπάσκετ έγιναν γνωστές, εφαρμόζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς, ζήτησε διευκρινίσεις από τη νέα διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) σχετικά με τον εκπρόσωπο της στην Ολομέλεια.

Στην επιστολή προς την ΕΟΚ που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, Στέφανος Χανδακάς αναφέρεται:

“Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών στη διοίκηση της Ομοσπονδίας σας και των σχετικών εξελίξεων που παρακολουθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη ως προς την εκπροσώπησή σας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση”.

Μέχρι τώρα καμία απάντηση δεν έχει δοθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ούτε έχει ληφθεί κάποια επιστολή, για τον αντικαταστάτη του εκπροσώπου της ΕΟΚ κ. Ευάγγελου Λιόλιου στην Ολομέλεια της ΕΟΕ.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή οφείλει να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν έχει άλλες αρμοδιότητες πλην όσων προβλέπουν το καταστατικό λειτουργίας της και ο νόμος και τα οποία εφαρμόζει απαρέγκλιτα».