Τουσκ: «Αδιαπραγμάτευτη» η ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ – Τι είπαν Φινλανδία και Νορβηγία στον Πούτιν

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Η ασφάλεια της βόρειας και της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ αποτελεί βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, διεμήνυσαν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, κατά τη σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία τους. Αυτό δήλωσε την Τρίτη (27/10) ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, αναφερόμενος στις διπλωματικές επαφές για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πολωνός πρωθυπουργός μετέφερε τις εντυπώσεις από τη συνομιλία του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και του πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Συγκρατημένη αισιοδοξία» για τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Μιλώντας κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Τουσκ αναφέρθηκε και στις προγραμματισμένες συνομιλίες για την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι.

«Η εντύπωση που αποκόμισε από τη συζήτηση ήταν μια εντύπωση συγκρατημένης αισιοδοξίας όσον αφορά την πιθανότητα εποικοδομητικών συνομιλιών», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Η εκτίμηση αυτή διατυπώθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, κατά την οποία οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας υπογράμμισαν τη σημασία της ασφάλειας των χωρών που βρίσκονται στη βόρεια και ανατολική πλευρά της Συμμαχίας.

Στέρε: Οι σύμμαχοι είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, δήλωσε επίσης την Τρίτη ότι οι εταίροι και οι σύμμαχες χώρες είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την προγραμματισμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η διευκρίνιση αυτή επιβεβαιώνει ότι η επικοινωνία των δύο σκανδιναβικών ηγετών με τη Μόσχα είχε προηγουμένως γνωστοποιηθεί στους συμμάχους τους.

Πολωνία: Αναμένονται εξελίξεις για κέντρο συντήρησης πυραύλων Patriot

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τουσκ αναφέρθηκε στην πιθανότητα εγκατάστασης στην Πολωνία ενός κέντρου συντήρησης για τους πυραύλους αναχαίτισης Patriot, από την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin.

Όπως ανέφερε, η Βαρσοβία αναμένει σύντομα νεότερα σχετικά με την επιλογή της ως εταίρου για το συγκεκριμένο έργο.

«Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου θα λάβουμε την είδηση ότι η Πολωνία έχει επιλεγεί ως εταίρος για αυτό το έργο, το οποίο είναι σημαντικό από άποψη άμυνας», δήλωσε.

Η πιθανή δημιουργία του κέντρου συντήρησης εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης των αμυντικών υποδομών της Πολωνίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.