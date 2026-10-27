ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά: Θλίψη για την απώλεια του Πάνου Συριάτου

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Θλίψη στην οικογένεια της ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά, καθώς πέθανε ο Πάνος Συριάτος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Με την πορεία του άφησε πίσω σημαντική προσφορά και έντονο αποτύπωμα στη διαδρομή της.

Η εταιρεία ΗΛΙΟΣ ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη ότι το μέλος του ΔΣ και αγαπημένος σύζυγος της Προέδρου κας Στελας Διαμαντοπουλου, Πάνος Συριάτος, έφυγε από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος σπάνιου ήθους αφοσιωμένος στην εταιρεία και την ανάπτυξη της, σοβαρός αλλά και προσηνής, πυλώνας σταθερότητας και πολύτιμος σύμβουλος στο management σε αγαστή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο κ Γιώργο Καραθανάση.

Η οικογένεια της ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά και η σύζυγος του, Στέλλα Διαμαντοπούλου, έχασαν το πολύτιμο στήριγμα τους.