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ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά: Θλίψη για την απώλεια του Πάνου Συριάτου

Η ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη την απώλεια του Πάνου Συριάτου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και συζύγου της προέδρου Στέλλας Διαμαντοπούλου. Ο εκλιπών υπήρξε πυλώνας σταθερότητας και πολύτιμος σύμβουλος στο management σε στενή συνεργασία με τον αντιπρόεδρο Γιώργο Καραθανάση, αφήνοντας πίσω του σημαντική προσφορά και έντονο αποτύπωμα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σύζυγος της Προέδρου, Πάνος Συριάτος, έφυγε από τη ζωή.
  • Με την πορεία του άφησε πίσω σημαντική προσφορά και έντονο αποτύπωμα στη διαδρομή και την ανάπτυξη της εταιρείας.
  • Ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος σπάνιου ήθους, πυλώνας σταθερότητας και πολύτιμος σύμβουλος στο management.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θλίψη στην οικογένεια της ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά, καθώς πέθανε ο Πάνος Συριάτος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Με την πορεία του άφησε πίσω σημαντική προσφορά και έντονο αποτύπωμα στη διαδρομή της.

Η εταιρεία ΗΛΙΟΣ ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη ότι το μέλος του ΔΣ και αγαπημένος σύζυγος της Προέδρου κας Στελας Διαμαντοπουλου, Πάνος Συριάτος, έφυγε από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος σπάνιου ήθους αφοσιωμένος στην εταιρεία και την ανάπτυξη της, σοβαρός αλλά και προσηνής, πυλώνας σταθερότητας και πολύτιμος σύμβουλος στο management σε αγαστή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο κ Γιώργο Καραθανάση.

Η οικογένεια της ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά και η σύζυγος του, Στέλλα Διαμαντοπούλου, έχασαν το πολύτιμο στήριγμα τους.

 

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