ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά: Θλίψη για την απώλεια του Πάνου Συριάτου

Θλίψη στην οικογένεια της ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά, καθώς πέθανε ο Πάνος Συριάτος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Με την πορεία του άφησε πίσω σημαντική προσφορά και έντονο αποτύπωμα στη διαδρομή της.
Η εταιρεία ΗΛΙΟΣ ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη ότι το μέλος του ΔΣ και αγαπημένος σύζυγος της Προέδρου κας Στελας Διαμαντοπουλου, Πάνος Συριάτος, έφυγε από τη ζωή.
Ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος σπάνιου ήθους αφοσιωμένος στην εταιρεία και την ανάπτυξη της, σοβαρός αλλά και προσηνής, πυλώνας σταθερότητας και πολύτιμος σύμβουλος στο management σε αγαστή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο κ Γιώργο Καραθανάση.
Η οικογένεια της ΗΛΙΟΣ Μπαχαρικά και η σύζυγος του, Στέλλα Διαμαντοπούλου, έχασαν το πολύτιμο στήριγμα τους.