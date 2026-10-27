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Μεσσαρά: Ανήλικος πυροβόλησε το αυτοκίνητο του νονού του σε πλατεία

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Μεσσαρά της Κρήτης, όταν 17χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα κατά του σταθμευμένου αυτοκινήτου του νονού του στην κεντρική πλατεία χωριού, έπειτα από διαπληκτισμό με ύβρεις και απειλές. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ανήλικος καθώς και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του επεισοδίου, εξετάζοντας ως πιθανό κίνητρο τις κτηματικές διαφορές

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε στο χωριό Μονοφάτσι στη Μεσσαρά της Κρήτης, όταν 17χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα κατά του σταθμευμένου αυτοκινήτου του νονού του στην κεντρική πλατεία.
  • Για την υπόθεση συνελήφθησαν αρχικά δύο άτομα, εκ των οποίων και ο 17χρονος, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.
  • Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, ενώ ως πιθανό κίνητρο εξετάζονται κτηματικές διαφορές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο χωριό Μονοφάτσι, στη Μεσσαρά της Κρήτης, μετά τους πυροβολισμούς κατά σταθμευμένου αυτοκινήτου στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το cretalive, οι πυροβολισμοί ακολούθησαν διαπληκτισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξαν ύβρεις και απειλές. Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, φερόμενος δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα προς το αυτοκίνητο, που ανήκει στο νονό του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν αρχικά δύο άτομα, εκ των οποίων και ο 17χρονος. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, ενώ ως πιθανό κίνητρο εξετάζονται κτηματικές διαφορές.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ένταση και στους πυροβολισμούς παραμένουν υπό διερεύνηση.

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