Μεσσαρά: Ανήλικος πυροβόλησε το αυτοκίνητο του νονού του σε πλατεία

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Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο χωριό Μονοφάτσι, στη Μεσσαρά της Κρήτης, μετά τους πυροβολισμούς κατά σταθμευμένου αυτοκινήτου στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το cretalive, οι πυροβολισμοί ακολούθησαν διαπληκτισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξαν ύβρεις και απειλές. Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, φερόμενος δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα προς το αυτοκίνητο, που ανήκει στο νονό του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν αρχικά δύο άτομα, εκ των οποίων και ο 17χρονος. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, ενώ ως πιθανό κίνητρο εξετάζονται κτηματικές διαφορές.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ένταση και στους πυροβολισμούς παραμένουν υπό διερεύνηση.