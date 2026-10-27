Σύγκρουση: Η μίνι δικαστική σειρά κάνει πρεμιέρα στο Mega την Κυριακή

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«Σύγκρουση», το νέο καθηλωτικό ερωτικό δικαστικό θρίλερ, σε σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 22:10, στο MEGA.

Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα, όταν κάθε νέο στοιχείο γεννά νέα ερωτήματα;

Η «Σύγκρουση» έρχεται να καθηλώσει το κοινό με μια ιστορία που θα συγκλονίσει, ενώ θέτει ένα δύσκολο ερώτημα: Είναι ο πρωταγωνιστής αθώος, θύμα μίας άδικης κατηγορίας ή ένοχος και προσπαθεί να κρύψει όσα πραγματικά συνέβησαν;

Στα 8 επεισόδια της «Σύγκρουσης» τίποτα δεν είναι αυτονόητο και καμία εκδοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Καθώς νέα ευρήματα έρχονται στο φως, κάθε εξέλιξη γεννά νέες αμφιβολίες, κρατά τον θεατή σε ένα διαρκές παιχνίδι του μυαλού και του βάζει το δίλημμα: αυτό που συνέβη ήταν ατύχημα ή έγκλημα;

Το νέο ερωτικό δικαστικό θρίλερ του MEGA αφήνει όλες τις απαντήσεις ανοιχτές, προκαλώντας τον θεατή να αμφισβητήσει ό,τι θεωρεί βέβαιο και να αναμετρηθεί με το ερώτημα: πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε για την ενοχή ή την αθωότητα κάποιου;

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης