Απεργία: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, χωρίς τρένα και Προαστιακό η χώρα – Σε στάση εργασίας προχωρά η ΟΛΜΕ

Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια λόγω των κινητοποιήσεων των λιμενεργατών, ενώ χωρίς τρένα και προαστιακό θα είναι σήμερα η χώρα μετά την προκήρυξη 24ωρης απεργίας των εργαζομένων της Hellenic Train. Ταυτόχρονα σε στάση εργασίας προχωρά η ΟΛΜΕ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον αγώνα των λιμενεργατών.

Οι ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν στη Διεθνή Ημέρα Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια, ενώ διοργανώνονται συγκεντρώσεις στα λιμάνια της χώρας.

Μαζί με τα εργασιακά ζητήματα, που προβάλλουν οι λιμενεργάτες, κυρίαρχο είναι η αντίθεση στο να πραγματοποιούνται αποστολές σε εμπόλεμες περιοχές.

Η κινητοποίηση θα διεξαχθεί σε 113 λιμάνια, 21 χώρες και 5 ηπείρους.

Αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Οι συγκεντρώσεις

Αττική, συγκέντρωση στον Πειραιά, ώρα 10:00πμ στην πλατεία του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά.

Αχαΐα, συγκέντρωση στο λιμάνι της Πάτρας, ώρα 10:00πμ.

Θεσπρωτία, συγκέντρωση στις 11:30πμ στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού της Ηγουμενίτσας.

Ελευσίνα, συγκέντρωση στις 19:ΟΟ στην Πλατεία Ηρώων.

Λαύριο, 7 μ.μ., λιμάνι

Θεσσαλονίκη, 7.30 μ.μ., άγαλμα Βενιζέλου

Πάτρα, 10 π.μ. και 7 μ.μ., Νότιος Λιμένας

Άρτα, 5 μ.μ. στην παλιά γέφυρα.

Βόλος, 7 μ.μ., πύλη λιμανιού (μπροστά στο Τελωνείο)

Ηγουμενίτσα, 11.30 π.μ., είσοδος λιμανιού εξωτερικού

Ηράκλειο, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

Κέρκυρα, 7 μ.μ., είσοδος λιμανιού

Ρέθυμνο, 6 μ.μ., δημαρχείο

Χαλκίδα, 7 μ.μ., παλιά γέφυρα

Χανιά, 6 μ.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Χωρίς τρένα και Προαστιακό

Χωρίς σιδηροδρομικές συγκοινωνίες μένει η χώρα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξαγγέλθηκε σε τρένα και Προαστιακό, πυροδοτώντας μια νέα, αντιπαράθεση ανάμεσα στη διοίκηση της Hellenic Train και τα σωματεία των εργαζομένων. Η κινητοποίηση προκηρύχθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), η οποία κάλυψε συνδικαλιστικά την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), μετά την απόφαση της δικαιοσύνης που έκρινε παράνομη την αρχική απεργία των μηχανοδηγών.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εκ νέου ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, ενώ η διοίκηση της εταιρείας και οι συνδικαλιστικοί φορείς ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες, με φόντο τα ζητήματα ασφαλείας, τις ελλείψεις προσωπικού και τη νομιμότητα των κινητοποιήσεων.

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train στρέφεται κατά της ΠΟΣ, υποστηρίζοντας ότι η νέα απεργία προσκρούει σε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, το οποίο είχε κρίνει παράνομη την κινητοποίηση της ΠΕΠΕ λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών για το προσωπικό ασφαλείας.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η δικαστική απόφαση απαγόρευσε ρητά μελλοντική απεργία με το ίδιο αντικείμενο, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια της Ομοσπονδίας ως προσπάθεια παράκαμψης της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, σημειώνει ότι τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν τους θεσμούς, διαταράσσουν τις συγκοινωνίες και δείχνουν «την πραγματική στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι στους επιβάτες».

Άμεση ήταν η απάντηση των μηχανοδηγών (ΠΕΠΕ), οι οποίοι διαμηνύουν ότι «η ασφάλεια δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση». Το σωματείο κατηγορεί τη διοίκηση της εταιρείας ότι αρνείται τον ουσιαστικό διάλογο εδώ και 17 μήνες, επιλέγοντας τη δικαστική οδό και την ανταλλαγή εξωδίκων αντί για τη επίλυση των προβλημάτων.

Οι εργαζόμενοι θέτουν επιτακτικά ζητήματα που αφορούν στην κατάσταση του τροχαίου υλικού, στις ελλείψεις στην εκπαίδευση, αλλά και στις 20 παραιτήσεις νέων μηχανοδηγών, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, αποτυπώνουν το δυσμενές εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, σημειώνουν ότι τα σιδηροδρομικά συμβάντα πολλαπλασιάζονται, την ώρα που το δίκτυο λειτουργεί μόλις στο 60% των δυνατοτήτων του λόγω των εξελισσόμενων έργων στα συστήματα ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών υπογραμμίζει ότι η υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες και η ανάγκη συντήρησης των υποδομών θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών. Η ΠΟΣ ζητεί την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία της διοίκησης της Hellenic Train, προκειμένου να δοθούν οριστικές λύσεις.

Στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ

Με στόχο την υποστήριξη της διεθνούς κινητοποίησης των λιμενεργατών και τις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί στη χώρα μας, η ΟΛΜΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε διευκολυντική στάση εργασίας 12-14.00 στις 30/10 για την Αττική και την Αχαΐα.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, στηρίζει τη διεθνή απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών σε πάνω από 100 λιμάνια στον κόσμο, με σύνθημα “Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο”.

Αττική, στις 10 π.μ. στην Πλατ. Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά,

Αχαΐα, στις 10 π.μ. στο Λιμάνι της Πάτρας

Θεσπρωτία, στις 11.30 π.μ. στην είσοδο του Λιμανιού Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας

και στα κατά τόπους απογευματινά συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη 19.30 Άγαλμα Βενιζέλου, στην Ελευσίνα 19.00 στην Πλατεία Ηρώων, στο Λαύριο στις 19.00 στο Λιμάνι και στη Χαλκίδα στις 19.00 στην Παλιά Γέφυρα.

Για το σκοπό αυτό η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαΐα από 8 π.μ. έως 12 το μεσημέρι και για τη Θεσπρωτία από 11 π.μ. έως τη λήξη της βάρδιας.

Επιπλέον, το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων για την Αττική και την Αχαΐα από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Επίσης, για τα σχολεία του Πειραιά προκηρύσσει στάση εργασίας για τα Εσπερινά σχολεία από τις 21.00 έως τις 23.00»