Κούρσα διαδοχής στον ΟΗΕ: Νέα ψηφοφορία με επτά υποψηφιότητες – Το πρώτο τεστ Νουσεϊμπέ από τα ΗΑΕ

Με επτά υποψηφίους πλέον να διεκδικούν τη θέση και την είσοδο της Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην κούρσα της διαδοχής, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 13:30 (ώρα Νέας Υόρκης), την έβδομη άτυπη ψηφοφορία για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, υπό την ελληνική προεδρία.

Η διαδικασία αναμένεται να διεξαχθεί με ενιαία ψηφοδέλτια, χωρίς χρωματική διαφοροποίηση μεταξύ των ψήφων των πέντε μόνιμων και των δέκα εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η έβδομη άτυπη ψηφοφορία σηματοδοτεί την επιστροφή στη διαδικασία που ακολουθήθηκε στους πρώτους γύρους της εκλογικής διαδικασίας, με ενιαία ψηφοδέλτια και χωρίς χρωματική διαφοροποίηση των ψήφων. Υπενθυμίζεται ότι στον έκτο γύρο είχαν χρησιμοποιηθεί διαφορετικού χρώματος ψηφοδέλτια, προκειμένου να καταγράφεται ξεχωριστά η στάση των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι άτυπες ψηφοφορίες αποσκοπούν στην καταγραφή του βαθμού υποστήριξης που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος, πριν από την επίσημη σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η τελική επιλογή πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου, όπως προβλέπει το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Την καταμέτρηση των ψήφων αναλαμβάνουν η Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επτά υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Γραμματέα

Στον έβδομο γύρο αναμένεται να συμμετάσχουν επτά υποψήφιοι:

Η Ιβόν Α-Μπάκι από τον Ισημερινό.

Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα Γκαρσές από τον Ισημερινό.

Ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα.

Η Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα.

Η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπιρκέτ από τη Γουιάνα.

Από την κούρσα αποχώρησε ο Μάκι Σαλ από τη Σενεγάλη, ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρση της υποψηφιότητάς του στις 17 Οκτωβρίου, μετά τον έκτο γύρο. Τότε είχε συγκεντρώσει πέντε ψήφους ενθάρρυνσης και δέκα αποθάρρυνσης, μεταξύ των οποίων και τρεις από μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η υποψηφιότητα Νουσεϊμπέ και οι αντιδράσεις

Η Λάνα Ζάκι Νουσεϊμπέ προτάθηκε επισήμως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 21 Οκτωβρίου. Στις 27 Οκτωβρίου συμμετείχε στον διαδραστικό διάλογο με τη Γενική Συνέλευση, ενώ παρουσίασε τις θέσεις και το όραμά της για τον Οργανισμό και σε άτυπη συνάντηση με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Security Council Report, η επιστροφή στα ενιαία ψηφοδέλτια συζητήθηκε σε άτυπη συνάντηση των μελών του Συμβουλίου, μετά την παρουσίαση της υποψηφιότητάς της.

Το Μπαχρέιν, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να υποστήριξαν τη διατήρηση των χρωματικά διαφοροποιημένων ψηφοδελτίων. Ωστόσο, η πλειονότητα των μελών τάχθηκε υπέρ της επιστροφής στην προηγούμενη διαδικασία.

Following the interactive dialogue, I spoke with members of the press about my candidacy for UN Secretary-General and the leadership this moment requires: • Asked about the power of the office, I said: “The Secretary-General has no army and no vote,” but has the trust of the organisation and the power of mediation and good offices. “I plan to be a Secretary-General who engages frequently with the Security Council” to help resolve the world’s worst conflicts and humanitarian crises. • On Sudan, I said that it “will be the litmus test of the success of the incoming Secretary-General.” “It is a terrible humanitarian catastrophe on the ground,” and “it urgently needs to move to a cessation of hostilities and a political process”, reflecting the democratic aspirations of the Sudanese people. • On the Middle East and Gaza, I stressed the need for “doubling down on diplomacy and mediation efforts, upholding international law and the Charter.” “I promise to be a prime mover in mediation efforts and to be a political risk-taker.” •In relation to self-determination, I said I would support “all efforts of all peoples, as the Charter outlines, to live in freedom and dignity.” • Asked what my Security Council experience brings to my candidacy, I pointed to “my experience of over a decade here in the United Nations, including two years on the Security Council” and “being able to bridge those divides to achieve consensus on key files.” • On potentially becoming the first woman Secretary-General, I said: “I am not running to be Secretary-General because I am a woman, but I do believe that the next Secretary-General should be a woman. It is high time.” • And asked which former Secretaries-General inspired me, I reflected on U Thant’s quiet diplomacy, the moral clarity of Boutros Boutros-Ghali and Kofi Annan, and Dag Hammarskjöld’s service to the organisation. “You need a Secretary-General with energy, with drive and with purpose for these challenging times.” — Lana Nusseibeh (@Lana_Nusseibeh) October 30, 2026

Η Κολομβία και ο Παναμάς φέρονται να εξέφρασαν επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι η νέα υποψηφιότητα δεν έχει αξιολογηθεί στον ίδιο βαθμό με εκείνες που συμμετείχαν στους προηγούμενους γύρους.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν ανησυχίες ότι η απευθείας συμμετοχή της στο στάδιο της ψηφοφορίας με διαφοροποιημένα ψηφοδέλτια θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα διαφάνειας και να της προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων.

Οι διεκδικήσεις της Λατινικής Αμερικής και οι επιφυλάξεις

Στο μεταξύ, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής επιμένουν ότι έχει έρθει η σειρά της περιοχής τους να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Τη συγκεκριμένη θέση επανέλαβαν τα μέλη της Κοινότητας Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (CELAC) σε κοινή δήλωσή τους, πριν από τον διάλογο της Νουσεϊμπέ με τη Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Security Council Report, έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία της υποψήφιας, με αφορμή τη στάση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέναντι στη Σομαλιλάνδη, αλλά και τις τοποθετήσεις της ίδιας ως αξιωματούχου των ΗΑΕ σχετικά με τις καταγγελίες περί υποστήριξης των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στον πόλεμο του Σουδάν.

Σχετικά ερωτήματα τέθηκαν από εκπρόσωπο του Σουδάν, καθώς και από εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών. Απαντώντας, η Νουσεϊμπέ επικαλέστηκε το άρθρο 100 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Γενικού Γραμματέα κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Τα αποτελέσματα του προηγούμενου γύρου

Ο έκτος γύρος της άτυπης ψηφοφορίας δεν ανέδειξε σαφές προβάδισμα μεταξύ των υποψηφίων ως προς τη στάση των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, η Κάρολιν Ροντρίγκες-Μπιρκέτ και ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι έλαβαν από δύο ψήφους αποθάρρυνσης από μόνιμα μέλη. Οι δύο πρώτες συγκέντρωσαν από τρεις ψήφους ενθάρρυνσης, ενώ ο Γκρόσι έλαβε δύο ψήφους ενθάρρυνσης και μία χωρίς διατύπωση γνώμης.

Τη μεγαλύτερη συνολική βελτίωση σε σχέση με τον πέμπτο γύρο κατέγραψε η Μπιρκέτ, εξασφαλίζοντας τρεις επιπλέον ψήφους ενθάρρυνσης και μειώνοντας ισόποσα τις ψήφους αποθάρρυνσης. Βελτίωση σημείωσαν επίσης η Γκρίνσπαν και ο Γκρόσι.

Ωστόσο, κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε μέχρι στιγμής τέτοιο επίπεδο υποστήριξης που να υποδηλώνει τη διαμόρφωση ευρείας συναίνεσης.

Στο τραπέζι και νέα υποψηφιότητα

Τα αποτελέσματα της έβδομης άτυπης ψηφοφορίας δεν αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως. Η πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Οκτώβριο, αναμένεται να ενημερώσει τον Τύπο μόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στους προηγούμενους γύρους, πάντως, τα αποτελέσματα διέρρευσαν λίγο μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία ενδέχεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα και με τα αποτελέσματα του νέου γύρου.