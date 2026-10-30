Έκρυθμη η κατάσταση στην Κολομβία: Στρατιωτικοποιείται η Κούκουτα μετά το κύμα δολοφονιών και επιθέσεων

Την προσωρινή στρατιωτικοποίηση της Κούκουτα, της μεγαλύτερης πόλης στα σύνορα της Κολομβίας με τη Βενεζουέλα, διέταξε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ως απάντηση στο κύμα βίας και τις δολοφονίες που αποδίδονται στη δράση παράνομων ένοπλων οργανώσεων.

Η Κούκουτα, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και αποτελεί περιοχή έντονης δραστηριότητας ανταρτικών ομάδων και εγκληματικών συμμοριών, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο σοβαρών περιστατικών βίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δολοφονία υποψηφίου για τη δημαρχία της πόλης, καθώς και επίθεση με εκρηκτικά, από την οποία τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε απάντηση των περιστατικών, ο δεξιός πρόεδρος έδωσε εντολή για την «άμεση στρατιωτικοποίηση» της πόλης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας αναπτύσσονται στην περιοχή, σε μια επιχείρηση που αποτελεί τη δεύτερη αντίστοιχη παρέμβαση της κυβέρνησης από την ανάληψη της εξουσίας από τον δε λα Εσπριέγια, στις 7 Αυγούστου.

Η πρώτη στρατιωτικοποίηση είχε εφαρμοστεί στη Σάντα Μάρτα, παραθαλάσσια πόλη με έντονη τουριστική δραστηριότητα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από σειρά επιθέσεων συμμορίας εναντίον εμπορικών καταστημάτων και οχημάτων.

🚨🇨🇴ÚLTIMA HORA | CÚCUTA MILITARIZADA El presidente Abelardo de la Espriella ordenó reforzar de inmediato la frontera de Colombia con Venezuela en Norte de Santander. ✅ Ya hay al menos 500 soldados de operaciones especiales urbanas en la ciudad.

✅ Medida temporal para recuperar el control tras una semana de violencia. — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 30, 2026

Η περιοχή κατά μήκος των συνόρων με τη Βενεζουέλα αποτελεί προπύργιο ένοπλων οργανώσεων, κυρίως του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), καθώς και αποσχισθεισών ομάδων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).

Οι συγκεκριμένες οργανώσεις ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κολομβίας έχει διατάξει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ανταρτικών στρατοπέδων, οι οποίες έχουν οδηγήσει στον θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τουλάχιστον οκτώ ανήλικοι.