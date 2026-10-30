Εκλογές στο Ισραήλ: Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για τον Νετανιάχου – Ρυθμιστές τα αραβικά κόμματα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την πρώτη θέση στις βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ κατέλαβε ο συνασπισμός του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σύμφωνα με τα επίσημα οριστικά αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εκλογική επιτροπή κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, ο συνασπισμός της Δεξιάς και της ακροδεξιάς εξασφαλίζει συνολικά 53 έδρες στην Κνεσέτ, τη Βουλή του Ισραήλ, η οποία αριθμεί 120 μέλη. Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόμμα, συγκεντρώνοντας 27 έδρες.

Benjamin Netanyahu’s bloc has finished ahead in Israel’s election but won only 53 of 120 Knesset seats, falling short of a majority. His Likud party claims the vote was ‘stolen’ by Arab-led parties, allegations they deny. https://t.co/lUFFm5OreP https://t.co/eNG7dJP3zW — Arab News (@arabnews) October 30, 2026 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πετρέλαιο: Γιατί η Ευρώπη «ρίχνει» 42 εκατ. βαρέλια στην αγορά

Από την άλλη πλευρά, ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης, υπό την ηγεσία του κεντρώου Γκάντι Άιζενκοτ, καταλαμβάνει 48 έδρες, χωρίς ούτε αυτός να εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά, παράλληλα, η σημαντική εκλογική ενίσχυση των δύο αραβικών πολιτικών παρατάξεων, του Ραμ και της Ενοποιημένης Λίστας, οι οποίες συγκεντρώνουν συνολικά 19 έδρες στη νέα Κνεσέτ.

Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει τις δύο παρατάξεις σε δυνητικούς ρυθμιστές των μετεκλογικών εξελίξεων, καθώς η στάση τους ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης και την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.