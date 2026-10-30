Στενά του Ορμούζ: Πλοίο φλέγεται ανοιχτά του Ομάν – Αναφορές για τρία δεξαμενόπλοια που χτύπησαν σε νάρκες

Η UKMTO ανακοίνωσε ότι πλοίο φλέγεται στο Στενό του Ορμούζ, 25 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ του Ομάν. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν για τρία δεξαμενόπλοια που χτύπησαν σε νάρκες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, 25 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ του Ομάν, ανακοίνωσε η UKMTO.
  • Αδιευκρίνιστα τα αίτια, χωρίς πληροφορίες για το πλήρωμα, τις ζημιές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Τρία δεξαμενόπλοια χτύπησαν σε νάρκες στη νότια διαδρομή του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

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Πυρκαγιά σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Χασάμπ του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, την έκταση των ζημιών στο πλοίο και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με την οποία τρία δεξαμενόπλοια χτύπησαν σε νάρκες στη νότια διαδρομή του Στενού του Ορμούζ.

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