Στενά του Ορμούζ: Πλοίο φλέγεται ανοιχτά του Ομάν – Αναφορές για τρία δεξαμενόπλοια που χτύπησαν σε νάρκες

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Πυρκαγιά σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Χασάμπ του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, την έκταση των ζημιών στο πλοίο και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με την οποία τρία δεξαμενόπλοια χτύπησαν σε νάρκες στη νότια διαδρομή του Στενού του Ορμούζ.