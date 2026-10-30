Στενά του Ορμούζ: Πλοίο φλέγεται ανοιχτά του Ομάν – Αναφορές για τρία δεξαμενόπλοια που χτύπησαν σε νάρκες

Πυρκαγιά σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Χασάμπ του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, την έκταση των ζημιών στο πλοίο και τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με την οποία τρία δεξαμενόπλοια χτύπησαν σε νάρκες στη νότια διαδρομή του Στενού του Ορμούζ.
Iran has published footage recorded by an operator on a speedboat of a vessel on fire in the Strait of Hormuz, saying it is an oil tanker that struck naval mines this morning causing it to stop moving. https://t.co/8VA6E6FmuK
— World Source News (@Worldsource24) October 29, 2026