Εκρήξεις στο νότιο Ιράν: Αναφορές για αμερικανικό πλήγμα σε βάση των Φρουρών της Επανάστασης

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εκρήξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, στόχος φέρεται να έγινε μονάδα εκτόξευσης στο νησί Κεσμ, ενώ εκρήξεις καταγράφηκαν και κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ-ε-Τζασκ, στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

🔴BREAKING NEWS: 🇺🇸🇮🇱🇮🇷 US strikes on the Bandar Jask area 27 minutes ago. 4 missiles targeted a Revolutionary Guard naval base in Jask https://t.co/VSo8Fip278 Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται αύριο – Η ανακοίνωση — EUxReport (@EUxReport) October 29, 2026

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι δυνάμεις των IRGC αναχαίτισαν εχθρικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από το Κεσμ, αναγκάζοντάς το να αποχωρήσει από την περιοχή.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για εκτόξευση πυραύλων εδάφους-αέρος εναντίον αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών.