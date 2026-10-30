Σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Ντιέγκο Μαραντόνα
Σαν σήμερα, στις 30 Οκτωβρίου 1960, γεννήθηκε στο Λανούς του Μπουένος Άιρες ο κορυφαίος Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 1908: Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθιστούν σταδιακώς τα ιππήλατα.
  • 1918: Η Γερμανία καταθέτει τα όπλα. Τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • 1930: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατατούρκ υπογράφουν στην Άγκυρα συνθήκη φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων

Γεγονότα

  • 1908: Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθιστούν σταδιακώς τα ιππήλατα. Λόγω του ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο περί στάσεων κανονισμός, τα τραμ επί του παρόντος θα σταματούν εκεί που το ζητούν οι επιβάτες.
  • 1918: Η Γερμανία καταθέτει τα όπλα. Τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • 1927: Σημειώνεται αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα κατά του προέδρου της Δημοκρατίας, Παύλου Κουντουριώτη.
  • 1930: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατατούρκ υπογράφουν στην Άγκυρα συνθήκη φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
  • 1938: Ο Όρσον Γουέλς δεν δυσκολεύεται να πείσει -μέσω ραδιοφώνου- τους Αμερικανούς ότι η Γη δέχεται επίθεση από Αρειανούς.
  • 1961: Στο πλαίσιο της αποσταλινοποίησης, το ταριχευμένο σώμα του Ιωσήφ Στάλιν απομακρύνεται από το Μαυσωλείο του Λένιν, σύμφωνα με απόφαση του συνεδρίου του ΚΚΣΕ.

Γεννήσεις

  • 1885: Έζρα Πάουντ, Αμερικανός ποιητής.
  • 1896: Κώστας Καρυωτάκης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 21/7/1928)
  • 1959: Γιάννης Αγγελάκας, Έλληνας τραγουδιστής.
  • 1960: Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός άσος του ποδοσφαίρου και προπονητής. (Θαν. 25/11/2020)
  • 1967: Λεωνίδας Καβάκος, διεθνούς φήμης Έλληνας βιολονίστας.

Θάνατοι

  • 1910: Ερρίκος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. (Γεν. 8/5/1828)
  • 1988: Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 20/4/1922)
  • 2002: Αλίκη Διπλαράκου, Ελληνίδα καλλονή, Μις Ευρώπη το 1930. (Γεν. 28/8/1912)
  • 2013: Νίκος Φώσκολος, Έλληνας σκηνοθέτης. (Γεν. 26/11/1927)
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