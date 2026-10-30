Σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων
Γεγονότα
- 1908: Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθιστούν σταδιακώς τα ιππήλατα. Λόγω του ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο περί στάσεων κανονισμός, τα τραμ επί του παρόντος θα σταματούν εκεί που το ζητούν οι επιβάτες.
- 1918: Η Γερμανία καταθέτει τα όπλα. Τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1927: Σημειώνεται αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα κατά του προέδρου της Δημοκρατίας, Παύλου Κουντουριώτη.
- 1930: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατατούρκ υπογράφουν στην Άγκυρα συνθήκη φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
- 1938: Ο Όρσον Γουέλς δεν δυσκολεύεται να πείσει -μέσω ραδιοφώνου- τους Αμερικανούς ότι η Γη δέχεται επίθεση από Αρειανούς.
- 1961: Στο πλαίσιο της αποσταλινοποίησης, το ταριχευμένο σώμα του Ιωσήφ Στάλιν απομακρύνεται από το Μαυσωλείο του Λένιν, σύμφωνα με απόφαση του συνεδρίου του ΚΚΣΕ.
Γεννήσεις
- 1885: Έζρα Πάουντ, Αμερικανός ποιητής.
- 1896: Κώστας Καρυωτάκης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 21/7/1928)
- 1959: Γιάννης Αγγελάκας, Έλληνας τραγουδιστής.
- 1960: Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινός άσος του ποδοσφαίρου και προπονητής. (Θαν. 25/11/2020)
- 1967: Λεωνίδας Καβάκος, διεθνούς φήμης Έλληνας βιολονίστας.
Θάνατοι
- 1910: Ερρίκος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. (Γεν. 8/5/1828)
- 1988: Τάσος Λειβαδίτης, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 20/4/1922)
- 2002: Αλίκη Διπλαράκου, Ελληνίδα καλλονή, Μις Ευρώπη το 1930. (Γεν. 28/8/1912)
- 2013: Νίκος Φώσκολος, Έλληνας σκηνοθέτης. (Γεν. 26/11/1927)