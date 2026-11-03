Απάτη με ΜΚΟ: Προφυλακιστέα η σύντροφος του Φιρινίδη, ελεύθεροι με όρους τρεις συγκατηγορούμενοί της – «Είναι εθισμένος στον τζόγο» υποστήριξε

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε, μετά την απολογία της στον Α’ τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, η 35χρονη η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων από δωρεές για παιδιά που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Πρόκειται για τη σύντροφο του βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο οποίος θα περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να δώσει εξηγήσεις την Πέμπτη.

Αντίθετα, με την γυναίκα, ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν ο 32χρονος αδελφός της, ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας κι ένας 35χρονος διαιτητής– με τους δύο τελευταίους να διώκονται για το σκέλος της υπόθεσης που συνδέεται με τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία τού κατηγορούμενου προέδρου τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας και θα ολοκληρωθεί την επομένη με τον 37χρονο, βασικό – κατά τη δικογραφία – κατηγορούμενο.

«Είναι εθισμένος στον τζόγο»

Κατά την απολογία της, η 35χρονη φέρεται να παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την εξέλιξη της υπόθεσης στον εθισμό του συντρόφου της στον στοιχηματισμό. Όπως υποστήριξε, τα ποσά που αποτελούν αντικείμενο της υπόθεσης είναι μικρότερα από εκείνα που έχουν αναφερθεί, κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη καθημερινών αναγκών τους.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της, αρνούμενη ότι κάνανε πολυτελή ζωή. «Επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές από τη ζωή μας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι 68 τ.μ. με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ», φέρεται να ισχυρίστηκε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος αδελφός της αρνήθηκε την εμπλοκή του στις αποδιδόμενες πράξεις. Υποστήριξε, κατά πληροφορίες, ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση συνδέεται αποκλειστικά με την επαγγελματική του ιδιότητα ως προγραμματιστής, ενώ εξήγησε ότι αποδέχθηκε να συμμετέχει με πολύ μικρά εταιρικά ποσοστά σε ορισμένες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από συγκατηγορουμένους του, χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει ουσιαστική ανάμειξη.

Πλήρης άρνηση των κατηγοριών

Αρνητικός ως προς τις κατηγορίες που τον βαρύνουν εμφανίστηκε και ο 35χρονος διαιτητής, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία ή τις δραστηριότητες της ΜΚΟ. Επικαλέστηκε, μάλιστα, την επαγγελματική του πορεία στον χώρο της διαιτησίας, αναφέροντας ότι κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει διευθύνει περίπου 60 αναμετρήσεις, λαμβάνοντας, όπως είπε, εξαιρετικές αξιολογήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπερασπιστική γραμμή του 38χρονου ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος αρνήθηκε κάθε σύνδεση με τη ΜΚΟ και τις παράνομες δραστηριότητες που διερευνώνται. Φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν είχε γνώση περί προσυνεννοημένων αγώνων ούτε συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Η δίωξη και το κατηγορητήριο

Σε βάρος των 6 κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα όπως επίσης συμμορία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI φαίνεται να προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να κατευθύνθηκε σε δαπάνες για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φαίνεται να κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από 250.000 ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Β. Ελλάδος.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ