Απάτη ΜΚΟ: Στον σύζυγό της έριξε τις ευθύνες για την υπεξαίρεση των χρημάτων από τις δωρεές η 35χρονη – «Είναι εθισμένος στον τζόγο», είπε στην απολογία της

Σχετικά σύντομα ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή η 35χρονη σύζυγος του προέδρου της ΜΚΟ “Παιδική Χαρά”, Κωνσταντίνου Φιρινίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, επέρριψε τις ευθύνες στον σύζυγό της όσον αφορά στα ποσά που υπεξαιρέθηκαν όλο αυτό το διάστημα, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η 35χρονη, σύμφωνα με το ERTNews, αμφισβήτησε ότι το ποσό έχει αυτό το μέγεθος, το περιόρισε περίπου στα 800.000- 900.000 ευρώ και υποστήριξε ότι αυτά τα χρήματα τα ξόδεψε ο 37χρονος, ο οποίος, όπως είπε, είναι εθισμένος με τον τζόγο.

Εκεί στηρίζεται και στο κατηγορητήριο, καθώς αναφέρεται ότι ο 37χρονος έχει παίξει όλο αυτό το διάστημα περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοίχημα και έλαβε πίσω περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ρωτήθηκε η 35χρονη για ποιο λόγο δεν είχαν άδεια για όλους αυτούς τους εράνους, υποστήριξε ότι αυτό συνηθίζεται σε τέτοιες οργανώσεις.

Η διαδικασία των απολογιών για τη ΜΚΟ, που ως «βιτρίνα» υπεξαίρεσε χρήματα από δωρεές απλών και επώνυμων ανθρώπων στο όνομα βαριά ασθενών παιδιών, συνεχίζεται με τον 32χρονο αδελφό της 35χρονης. Ο 32χρονος εμπλέκεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο στη ΜΚΟ, καθώς φέρεται να είναι διαχειριστής δύο εταιρειών, στο όνομα των οποίων κόβονταν φορολογικά στοιχεία για να δικαιολογηθούν έξοδα της ΜΚΟ.

Ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ απολογείται την ερχόμενη Πέμπτη (5/11) και είναι ο βασικός κατηγορούμενος σε όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ και η σύζυγος του αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες, για υπεξαίρεση όλων αυτών των χρημάτων και την απάτη που στήθηκε στο όνομα άρρωστων παιδιών.

«Δεν ντρέπεστε γι’ αυτά που κάνατε;»

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης (3/11) η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και ακόμη 3 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Κατά την άφιξή τους, συγκεντρωμένοι πολίτες εξέφρασαν την οργή τους για όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φωνάζοντας χαρακτηριστικά «Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής». Η αγανάκτηση αφορά τις καταγγελίες για απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος δωρητών, οι οποίοι φέρονται να πίστευαν ότι οι εισφορές τους κατευθύνονταν στην ενίσχυση παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες.

Τα δύο ηλεκτρονικά μηνύματα που «άνοιξαν» την έρευνα και οι «διάλογοι της οργής»

Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν οι συνεχείς αποκαλύψεις για την υπόθεση της ΜΚΟ, “Παιδική Χαρά”, η οποία συγκέντρωνε χρήματα για τη στήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο παχυλά ποσά κατέληγαν στις τσέπες του ιδρυτή και των άλλων εμπλεκόμενων, οι οποίοι ζούσαν μέσα στη χλιδή και την πολυτέλεια.

Ακριβές αγορές, πολυτελή ξενοδοχεία, σουίτες και νυχτερινή διασκέδαση φέρονται να περιλαμβάνονται στον τρόπο ζωής που απολάμβαναν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με την υπόθεση, την ώρα που πολίτες προσέφεραν χρήματα με σκοπό να βοηθήσουν παιδιά που χρειάζονταν οικονομική στήριξη για τη θεραπεία ή τη χειρουργική τους επέμβαση.

Η έρευνα άρχισε έπειτα από δύο ηλεκτρονικά μηνύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος έλαβε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία οδήγησαν στην έναρξη της έρευνας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εξετάστηκε και ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση ζητούσε από τους πολίτες να καταθέτουν χρήματα.

Ειδικότερα, σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που φέρεται να χρονολογούνται ακόμη και από το 2017-2018, εμφανίζονταν προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, καθώς και προσωπικοί λογαριασμοί σε πλατφόρμες ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως η Revolut και το PayPal.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την αδειοδότηση της οργάνωσης, καθώς έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη διενέργεια εράνων.

Πατέρας περίμενε 50.000 ευρώ για το χειρουργείο του παιδιού του – Δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία πατέρα, ο οποίος περίμενε να λάβει 50.000 ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τη χειρουργική επέμβαση του παιδιού του.

Όπως φέρεται να περιγράφει, ενώ ο κόσμος προσέφερε χρήματα για την ενίσχυση της οικογένειάς του, κάποια στιγμή ενημερώθηκε από την πλευρά της οργάνωσης ότι δεν είχε συγκεντρωθεί το ποσό-στόχος και, ως εκ τούτου, δεν θα λάμβανε τελικά χρήματα.

Το αποτέλεσμα ήταν ο πατέρας να μη λάβει ούτε ένα ευρώ, παρά τις δωρεές που φέρεται να είχαν πραγματοποιηθεί για την περίπτωσή του. Η συγκεκριμένη καταγγελία δημιουργεί κρίσιμα ερωτήματα: Τι απέγιναν τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί; Γιατί δεν αποδόθηκαν στην οικογένεια, ακόμη και αν δεν είχε επιτευχθεί ο αρχικός στόχος των 50.000 ευρώ; Ο ίδιος αναμένεται να περιγράψει αναλυτικά όσα βίωσε και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επικοινωνία του με την οργάνωση.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες για τις δαπάνες και την πολυτελή διαβίωση

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν έπειτα από άρση του απορρήτου των επικοινωνιών Οι διάλογοι αφορούν, μεταξύ άλλων, μεγάλα χρηματικά ποσά, διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και έξοδα σε νυχτερινά κέντρα.

Σε μία από τις συνομιλίες, η 35χρονη πρώην σύζυγος του ιδρυτή της ΜΚΟ αναφέρεται στα χρήματα που είχαν δαπανηθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

35χρονη: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες».

«Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες». 37χρονος: «Ρε, δεν σου έστειλα 6 χιλιάρικα;»

«Ρε, δεν σου έστειλα 6 χιλιάρικα;» 35χρονη: «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα».

Σε διαφορετική επικοινωνία, ο 37χρονος ζητά να κρατήσει πολυτελή σουίτα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης για ολιγόωρη παραμονή, με κόστος 487 ευρώ.

37χρονος: «Παίρνω συνήθως τη σουίτα […] τη γωνιακή».

«Παίρνω συνήθως τη σουίτα […] τη γωνιακή». Υπάλληλος: «Στα 487 ευρώ».

«Στα 487 ευρώ». 37χρονος: «Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;»

Άλλη συνομιλία αφορά κράτηση σε νυχτερινό κέντρο, με κατανάλωση 1.000 ευρώ και επιπλέον χρηματικό ποσό 500 ευρώ.

Μετρ: «Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;»

«Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;» 37χρονος: «Ναι, ναι, ναι».

«Ναι, ναι, ναι». 37χρονος: «Ωραία, και 500 σε σένα;»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 35χρονη είχε αναλάβει την επικοινωνία με τους δωρητές, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή γνωστών προσώπων για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της οργάνωσης. Σε συνομιλία του πρώην ζευγαριού γίνεται αναφορά σε γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος είχε προσφέρει, όπως αναφέρεται, 13.000 ευρώ.

Οι εταιρείες, οι στοιχηματικές συναλλαγές και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες

Η οικονομική έρευνα επεκτάθηκε και σε εταιρικές δραστηριότητες που συνδέονται με τους κατηγορουμένους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έξι ημέρες μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, τον Απρίλιο του 2026, συστάθηκαν δύο εταιρείες που οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1 και της εκπομπής «Αποκαλύψεις», οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το διαζύγιο να ήταν εικονικό, καθώς προκύπτουν στοιχεία ότι η 35χρονη και ο πρώην σύζυγός της συνέχισαν να διαμένουν στην ίδια κατοικία.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο κατηγορούμενοι συζητούσαν για τη δραστηριότητα της ΜΚΟ, ενώ απευθύνονταν ο ένας στον άλλον χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «αγαπούλα» και «αγάπη μου». Από το περιεχόμενο των επικοινωνιών προκύπτει επίσης ότι εξακολουθούσαν να ζουν μαζί, παρά την επίσημη λύση του γάμου τους.

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Στις συγκεκριμένες εταιρείες κατέληξαν 123.000 ευρώ, ενώ εκδόθηκαν επτά εικονικά τιμολόγια. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μέρος των δωρεών διοχετευόταν σε εταιρικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια πραγματοποιούνταν αναλήψεις, με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση των χρημάτων.

Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για τη διακίνηση χρημάτων μέσω στοιχηματικών λογαριασμών. Στον 37χρονο αποδίδονται πιστώσεις άνω των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν χρησιμοποιήθηκαν για να εμφανιστούν χρήματα από δωρεές ως νόμιμα στοιχηματικά κέρδη. Το ποσό που εισέπραξε μέσω των συγκεκριμένων λογαριασμών υπολογίζεται σε 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης η χρηματοδότηση δύο ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία, με συνολικό ποσό 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις Αρχές, η χρηματοδότηση συνδεόταν με επιδιώξεις χειραγώγησης αγώνων και επηρεασμού διαιτητών.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σε μία από τις συνομιλίες που εξετάζουν οι αστυνομικοί γίνεται αναφορά σε εξασφαλισμένη νίκη, καθώς και σε αγώνα που θα συνεχιζόταν για όσο διάστημα χρειαζόταν, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι καταγγελίες για φωτογραφίες παιδιών και η περίπτωση του Ταξιάρχη

Πέρα από τις οικονομικές συναλλαγές, η αστυνομική έρευνα εξετάζει καταγγελίες ότι η «Παιδική Χαρά» χρησιμοποιούσε ακόμη και ψεύτικες φωτογραφίες και ανύπαρκτες ιστορίες ασθενών παιδιών για να συγκεντρώνει δωρεές από πολίτες.

Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι αξιοποιούσαν τις εισφορές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, προκειμένου να χρηματοδοτούν προσωπικές δαπάνες, όπως διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, ταξίδια αναψυχής και αγορές.

Στην τηλεφωνική συνομιλία του 37χρονου με τον μετρ νυχτερινού κέντρου, πέρα από τα χρηματικά ποσά, γίνεται αναφορά σε λουλούδια και στον περιορισμένο αριθμό ατόμων που θα τον συνόδευαν.

Μετρ: «Και τα λουλούδια; Ό,τι μου πεις εσύ».

«Και τα λουλούδια; Ό,τι μου πεις εσύ». 37χρονος: «Εμείς θα είμαστε. Δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί. Δεν γουστάρω. Θα είμαστε τρεις-τέσσερις».

Μία από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν αφορά έκκληση οικονομικής ενίσχυσης για παιδί με το όνομα Ταξιάρχης. Γυναίκα που είχε προσφέρει χρήματα για τη συγκεκριμένη περίπτωση περιέγραψε πώς διαπίστωσε ότι η ιστορία που παρουσίαζε η ΜΚΟ συνδεόταν με φωτογραφία βρέφους που είχε πεθάνει στην Πολωνία.

«Παρακολουθούσα την πορεία της δημοσίευσης, να δω πώς θα πάει, αν μαζεύονται τα χρήματα κι αυτά, μαζί με το φιλικό μου πρόσωπο. Και έπεσε τυχαία στην αντίληψή μου ένα σχόλιο που έγραφε: “Δεν ντρέπεστε να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες από ένα νεκρό μωρό στην Πολωνία;”. Μπήκαμε μόνοι μας, κάναμε προσωπική έρευνα, μπήκαμε στο Google, αναζητήσαμε όλη την ιστορία του Ταξιάρχη, έτσι όπως την παρουσίαζε η ΜΚΟ, και μας έβγαλε μία πανομοιότυπη ιστορία με ένα μωρό που είχε πεθάνει εδώ και δύο χρόνια», ανέφερε η γυναίκα.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτέλεσε αντικείμενο καταγγελίας προς τις Αρχές, οι οποίες διαπίστωσαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν ονόματα, φωτογραφίες και ιστορίες παιδιών που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Στο οικονομικό σκέλος της έρευνας γίνεται επίσης αναφορά σε τρεις εταιρείες, τις οποίες το ζευγάρι είχε ιδρύσει και οι οποίες χαρακτηρίζονται εικονικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση χρημάτων από δωρεές.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι ο 37χρονος ζητούσε να κατατίθενται χρήματα, ενώ στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του εντοπίστηκε ποσό 1,1 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο κατηγορούμενος είχε συνδεθεί στο παρελθόν και με άλλη μη κυβερνητική οργάνωση. Η πρόεδρός της είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος της 35χρονης για απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και συκοφαντική δυσφήμηση.