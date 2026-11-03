Λατινοπούλου στον Realfm 97,8: Έχει κάνει μεγάλα λάθη ο Τραμπ και σίγουρα θα έχει υποχώρηση στις εκλογές – «Σοσιαλιστής» ο Μητσοτάκης

Στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8 φιλοξενήθηκε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για τις διεθνείς και εγχώριες πολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς και η διαχείριση του μεταναστευτικού. Παράλληλα, η κυρία Λατινοπούλου άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, κάνοντας λόγο για «σοσιαλιστικές επιλογές» και πολιτική επιδομάτων.

Τι είπε για τις ενδιάμεσες εκλογές

«Έχει κάνει μεγάλα λάθη ο Τραμπ και σίγουρα θα έχει υποχώρηση. Και θυμάστε ότι εκεί που έλεγε ότι θα τελειώσει όλους τους πολέμους σε 24 ώρες, ξαφνικά έχει ανοίξει νέα μέτωπα. Και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι σε κάποιο σημείο έχουνε κουραστεί, όπως και η Ευρώπη αλλά και η Αμερική, από όλο αυτό το ενεργειακό κόστος το οποίο έχουν επωμιστεί, από τις υψηλές τιμές τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά τα νοικοκυριά. Σίγουρα θα είναι δύσκολο για τον Τραμπ, γιατί ουσιαστικά δεν τήρησε αυτά τα οποία υποσχέθηκε, ότι θα έληγε τους πολέμους, ότι «θα μπω εγώ και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα» όσον αφορά στην οικονομία και η τιμή της βενζίνης τον έχει κάψει, πόσω μάλλον εμάς στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη πληρώνει το μάρμαρο. Αλλά αυτά τα οποία έχει πει, σίγουρα δεν μπόρεσε να τα υλοποιήσει και αυτό φυσικά το βλέπει ο κόσμος και θεωρώ γι’ αυτόν τον λόγο ότι θα έχει και υποχώρηση» σχολίασε η κ. Λατινοπούλου για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής δεν θεωρεί ότι θα αλλάξει κάτι στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ελλάδα ή την Τουρκία, εξαιτίας του όποιου αποτελέσματος στις ενδιάμεσες εκλογές και εξήγησε τους λόγους. «Σίγουρα αυτό το οποίο έγινε και με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και η στάση των ίσων αποστάσεων την οποία κράτησε αρχικά η Αμερική προσωπικά με στενοχώρησε, διότι έχεις μία χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία χώρα η οποία σέβεται το διεθνές δίκαιο όπως η Ελλάδα, και από την άλλη έχεις μία επικίνδυνη χώρα όπως είναι η Τουρκία, η οποία έχει υπό κατοχή τη μισή Κύπρο, προσπαθεί να παραβιάζει, παραβιάζει πολλές φορές τον εναέριο χώρο μας, ζητάει ουσιαστικά να έχει γκρίζες ζώνες και τα μισά νησιά του Αιγαίου, μιλάει για την τουρκική μειονότητα, που δεν είναι τουρκική, στη Θράκη μας και έχει και το παράνομο casus belli. Και αντί αυτή τη χώρα να την βάλεις στη θέση της όπως πρέπει και να καταδικάσεις το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο χωρίς κανέναν δισταγμό, και παίρνεις μία στάση ίσων αποστάσεων λέγοντας «βρείτε τα» προσωπικά αυτή η στάση με στενοχωρεί. Εμένα ενδιαφέρει αυτά να γίνονται εξαρχής και να μην υπάρχει κανένα περιθώριο δεύτερων σκέψεων, ειδικά σε τέτοια ζητήματα, όπως καταπατούνται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας» τόνισε.

Σχολιάζοντας την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε: «Σε ομιλίες και σε όλα αυτά καλά πάμε. Το θέμα είναι το πεδίο. Εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Όπως για παράδειγμα άλλαξε στάση και ουσιαστικά μας πούλησε ο Χαφτάρ. Από εκεί που τόσα χρόνια μιλούσε η ελληνική κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο κ. Γεραπετρίτης για ήρεμα νερά, εκεί που μιλούσαν για φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, εκεί που είχαμε μία Ανατολική Λιβύη με τον Χαφτάρ να καταδικάζει και να μην δέχεται ουσιαστικά και να εγκρίνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ξαφνικά βλέπουμε μία αλλαγή στάσης. Και αυτό έγινε διότι εδώ ή δεν βλέπανε, ή δεν θέλανε να δουν, ή δεν ήταν ικανοί να κρατήσουν ουσιαστικά αυτήν τη σχέση με τον Χαφτάρ. Ο Ερντογάν λοιπόν διείσδυσε, πήρε με το μέρος του την ανατολική Λιβύη και ουσιαστικά εγκρίθηκε και από την ανατολική, όχι μόνο από τη δυτική, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Άρα, καλοί στα λόγια, καλοί στους χάρτες, καλοί στις ομιλίες, το θέμα είναι και το μεγάλο ζήτημα είναι το πεδίο. Και το πεδίο όχι μόνο στα εθνικά ζητήματα, αλλά και στην καθημερινότητα των Ελλήνων, σε μία Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο ζήτημα με το ενεργειακό κόστος, με την ακρίβεια και με όλο αυτό το οποίο είναι σοσιαλιστική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να αρμέγει ουσιαστικά, να παίρνει από τους φόρους και από το ΦΠΑ για να μοιράζει πίσω επιδόματα».

Απαντώντας σε ερώτηση ακροατή που έκανε λόγο για στροφή στη στάση της απέναντι στον Τραμπ, ανέφερε: «Έχω πει πολλές φορές ότι με κανέναν δεν είμαι 100-0 και δεν είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ. Καθένας ο οποίος συμφωνεί και έχει το όραμα που έχω κι εγώ για την Ελλάδα και καταδικάζει και πολεμάει και αγωνίζεται εναντίον της λαθρομετανάστευσης, της παράνοιας της woke ατζέντας και υπερασπίζεται το μικρότερο κράτος και τον ιδιωτικό τομέα, εννοείται ότι εκεί θα είμαι με τη λογική. Δεν σημαίνει ότι είμαστε με όλους, σε όλα να συμφωνούμε. Και όταν έπεσε ο Τσίπρας χαιρόμουν. Δεν υπάρχει το ότι με κάποιον είμαστε σε όλα μαζί και σε όλα συμφωνούμε. Δεν το ‘χω κάνει ποτέ. Για μένα το ‘χω διευκρινίσει πολλές φορές, πάνω απ’ όλα είναι η Ελλάδα και αυτός ο οποίος κάνει καλό για την Ελλάδα. Προτεραιότητα είναι η Ελλάδα. Όταν λοιπόν είχαμε να κάνουμε μεταξύ Μπάιντεν, Κάμαλα και Τραμπ, εννοείται ότι κάθε λογικός άνθρωπος, όχι μόνο εγώ, στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, θα χαιρόταν με την επικράτηση της λογικής την οποία πρέσβευε ο Τραμπ σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία καταδικάζουμε και στην Ευρώπη και έχουμε τεράστιο ζήτημα. Στο λαθρομεταναστευτικό λοιπόν και στην καταπολέμηση της woke ατζέντας παίρνει άριστα. Δεν σημαίνει ότι παίρνει άριστα σε όλα. Σε αυτά όμως παίρνει».

Τι είπε για το μεταναστευτικό

Σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού από τον Θάνο Πλεύρη, τόνισε: «Με τις 4.500 αφίξεις και εισβολή λαθρομεταναστών στην Κρήτη μόνο τον Οκτώβριο, παίρνει ένα 3. Γίνεται πάρτι λαθροεισβολής σε Κρήτη και σε Έβρο. Ο κ. Πλεύρης τι ακριβώς κάνει; Ποια είναι ακριβώς η πολιτική του, που μιλούσε για μια Νέα Δημοκρατία το 2019 ο κ. Μητσοτάκης και μας έλεγε ότι θα έχουμε ασφαλή σύνορα; Ας πάει στην Πολωνία, ας πάει στην Ουγγαρία ο κ. Πλεύρης να δει πώς γίνεται. Εδώ έχουμε έναν υπουργό σε αυτή τη θέση, ο οποίος κάνει τον τροχονόμο. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα. Δεν γίνεται καμία επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου που έχουν ήδη εγκριθεί, κακώς, κατ’ εμέ, σε τεράστιο βαθμό, διότι οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι έχουν εισβάλει τόσα χρόνια στην Ελλάδα δεν είχαν ουσιαστικά τις προϋποθέσεις για να λάβουν άσυλο. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Τζαβέντ Ασλάμ, για παράδειγμα, που ακόμα, ο κ. Πλεύρης, τον ψάχνει για να τον απελάσει. Στην Κρήτη κοντεύουν να ξεσηκωθούν, και με το δίκιο τους οι άνθρωποι, διότι δεν είναι δυνατόν ξαφνικά να σου σκάνε στην παραλία λαθρομετανάστες, να μην ξέρεις από πού προέρχονται, να μην γνωρίζεις αν είναι εγκληματίες, αν ανήκουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις».

«Το λαθρομεταναστευτικό είναι διπλό ζήτημα: είναι ζήτημα οικονομίας, διότι όλους αυτούς τους πληρώνουμε από το υστέρημά και δεύτερον είναι ζήτημα ασφάλειας, διότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος αν αυτοί οι οποίοι εισβάλουν στα σύνορα της Ευρώπης, που είναι η Ελλάδα, έχουν δολοφονήσει, ανήκουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις, έχουν ποινικό μητρώο. Δεν ελέγχει κανένας γιατί δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και με τα χίλια ζόρια και ύστερα από πολύ αγώνα, ως η ευρωομάδα στην Ευρώπη, οι «Πατριώτες», ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι φέραμε και ψηφίστηκε το να γίνεται εξέταση DNA, γιατί μας έλεγαν για ανήλικα προσφυγόπουλα, και φυσικά να υπάρχουν εμπορικές κυρώσεις σε χώρες που δεν τους δέχονται πίσω τους λαθρομετανάστες» πρόσθεσε.

Πώς σχολιάζει τα μέτρα για την ακρίβεια

Όσον αφορά στην οικονομία η κα Λατινοπούλου ρωτήθηκε εάν είναι ικανοποιητικά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ενέργεια και τι θα έκανε εκείνη διαφορετικά. «Μοιράζει καθρεφτάκια σε ιθαγενείς και μπαίνει πάλι σε μία λογική επιδομάτων, την οποία καταδίκαζε επί χρόνια, όταν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε ότι δεν θέλουμε να ζούμε σε μία χώρα που να μοιράζονται επιδόματα, αλλά σε μία χώρα ίσων ευκαιριών, στις οποίες ο καθένας θα μπορεί να αντεπεξέλθει με αξιοπρέπεια και να τα βγάλει πέρα στο νοικοκυριό του και στην οικογένειά του. Όχι απλά έχει συνεχίζει αυτήν την πολιτική, αλλά ουσιαστικά το διαφημίζει κιόλας. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να βγαίνει η κα Μιχαηλίδου και να διαφημίζει στο μετρό το ότι μία κοπέλα παίρνει ένα επίδομα. Αυτό είναι διαφήμιση της κυβέρνησης. Δηλαδή, πόσο πραγματικά ιθαγενείς μπορεί να θεωρεί τους Έλληνες; Λες και είμαστε ζητιάνοι, λες και είμαστε επαίτες, και μάλιστα βγαίνει και λέει ότι δεν κόστισε κιόλας», είπε.

«Όταν η κυβέρνηση αυξάνει κατά 30% τις επιδοτήσεις – πάντα με εισοδηματικά κριτήρια, άρα πάλι ξέρουμε ποιοι θα έχουν προτεραιότητα σε αυτή τη χώρα- και την ίδια στιγμή οι τιμές έχουν αυξηθεί 40-50%, ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι μια κοροϊδία. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στην Ελλάδα είναι να βοηθηθεί ο ιδιωτικός τομέας, να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, να μειωθεί ο ΦΠΑ, να μπορείς να νιώσει το νοικοκυριό ότι παίρνει μια ανάσα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει» πρόσθεσε.

Απαντώντας στο επιχείρημα της κυβέρνησης που υποστηρίζει ότι μειώνοντας τον ΦΠΑ θα επωφεληθούν αυτοί που μεσολαβούν, υπογράμμισε: «Η αγορά λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Όταν μειώνεις τον ΦΠΑ, προφανώς και μειώνεται και η τιμή. Και δεν είναι μόνο η μείωση του ΦΠΑ, είναι και άλλες πολιτικές. Αλλά αν νομίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους άσχετους… Μόνο σοσιαλιστές τα λένε αυτά σοβαρά και τα πιστεύουν και απευθύνονται αντίστοιχα σε σοσιαλιστές. Το να μειώσεις φορολογικούς συντελεστές, να μειώσεις εισφορές, να μειώσεις τον ΦΠΑ, δεν δίνει ανάσα στην οικονομία, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες; Πού τα ‘χουν δει αυτά στην κυβέρνηση να μας το πουν και εμάς».

Η κα Λατινοπούλου χαρακτήρισε «σοσιαλιστή» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επικαλούμενη σειρά πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί από το 2019 μέχρι σήμερα. «Η κυβέρνηση έρχεται και φέρνει άλλη μια ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία φορτώνει τις επιχειρήσεις με περισσότερη γραφειοκρατία, δηλαδή νομοθετεί ίσες αμοιβές. Ο Σημίτης ήτανε οικονομικά φιλελεύθερος μπροστά του, όταν έρχεται και μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχει ο ιδιωτικός τομέας, και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους φορτώνει με ένα ακόμα βάρος» είπε.

«Έχεις μια επιχείρηση και δύο υπαλλήλους, ο ένας έχει μεγαλύτερη εμπειρία, δουλεύει καλύτερα και είναι πιο παραγωγικός, είναι λογικό να τον πληρώνεις περισσότερο. Εδώ όμως έρχεται και σου λέει με τον νέο νόμο, που ψήφισαν, ότι πρέπει να λογοδοτεί η μικρομεσαία επιχείρηση για ποιο λόγο πληρώνει τον Α Χ ποσό και τον Β Ψ ποσό. Αυτό – λες και όλα τα άλλα τα είχαμε λύσει- ήταν το πρόβλημα της κυβέρνησης. Το πώς δηλαδή θα πιέσει ακόμα περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις, και αντί να ασχολείται ο μικρομεσαίος με την επιχείρησή του, θα ασχολείται για ακόμα μια φορά με χαρτιά και διαδικασίες» συμπλήρωσε.

Τι είπε για τα κυκλώματα που αποκαλύφθηκαν

Σχετικά με τις υποθέσεις φοροδιαφυγής και τα κυκλώματα που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, έκανε λόγο για επιτυχία του ελληνικού FBΙ ωστόσο σημείωσε: «Από την άλλη όμως είναι καταστάσεις δυστυχώς διαφθοράς, οι οποίες υπάρχουν χρόνια τώρα. Αυτό το οποίο με θλίβει προσωπικά είναι ότι προέρχεται από καρφωτές. Και γιατί αυτό είναι λυπηρό; Διότι αντί να δρουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όλα αυτά τα χρόνια, όπως θα έπρεπε, και να πιάνονται όλοι αυτοί, πρέπει κάποιος να κάνει μια καταγγελία για να μπορέσει να λειτουργήσει από εκεί και πέρα η Δικαιοσύνη».

«Πού είναι λοιπόν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουν να δουν, για παράδειγμα, την περίπτωση της ΜΚΟ, που είναι υπάνθρωποι με αυτό το οποίο έχουν κάνει; Αλλά στις ΜΚΟ, όταν κλείσεις έναν λογαριασμό, κάνεις μια μεταφορά ή μια ανάληψη, δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Αν οποιοσδήποτε ιδιώτης πάει να κάνει μια μεταφορά ή να κλείσει τον λογαριασμό του, του ζητάνε μέχρι και πιστοποιητικό γεννήσεως. Δεν γίνεται λοιπόν οι ΜΚΟ να είναι στο απυρόβλητο και αυτός ο οποίος πουλάει τυρόπιτες στη γειτονιά, να έχει 15 ελεγκτικούς μηχανισμούς πάνω από το κεφάλι του. Κυνηγάνε το μυρμήγκι και αφήνουν ελεύθερους τους ελέφαντες» πρόσθεσε και αναφέρθηκε στο σύστημα φορολογίας που πρέπει να αλλάξει κατά τη γνώμη της για να είναι πιο δίκαιο και σταθερό, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με γραφειοκρατία, νέους κανόνες πχ τεκμαρτό και ηλεκτρονική φορολόγηση, και υψηλή φορολογία.

«Είναι ένα πεδίο το οποίο αλλάζει συνεχώς και δεν παραμένει σταθερό, αυτό καταστρέφει και τελειώνει ουσιαστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δεν μπορεί στο τέλος της ημέρας να έχουν ίδιους κανόνες οι πολυεθνικές και οι μικροί, είναι παράλογο» υποστήριξε και κατέληξε με αναφορά στο επίμαχο άρθρο 23 το οποίο αποσύρθηκε κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να περάσει μια διάταξη για «να διευκολύνει τα funds να προχωρούν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς με λιγότερη δικαστική προστασία για το δανειολήπτη». «Ποιος το έφερε; Ποιος πήγε να το περάσει; Ποιος είναι αυτός ο οποίος συμφώνησε στο να έχουν προτεραιότητα τα funds και να μένουν ανυπεράσπιστοι και απροστάτευτοι οι δανειολήπτες; Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε.