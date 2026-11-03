Μαδρίτη: Η αστυνομία διέλυσε σε νυχτερινή έφοδο τον καταυλισμό των ακτιβιστών για τη στεγαστική κρίση – Καταγγελίες για βίαιη επιχείρηση

Λιγότερο από έναν μήνα πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Ισπανία, οι αρχές διέλυσαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη την κατασκήνωση διαμαρτυρίας ακτιβιστών για το δικαίωμα στη στέγη, η οποία είχε στηθεί στην καρδιά της Μαδρίτης εδώ και πάνω από έναν μήνα.

Η στεγαστική κρίση, μια από τις βασικές ανησυχίες των Ισπανών, επανήλθε στο προσκήνιο στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η οποία πέθανε λίγες ημέρες αργότερα.

Η υπόθεσή της αποτέλεσε αφορμή για μια σειρά μεγάλων διαδηλώσεων στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκε αυτός ο καταυλισμός διαμαρτυρίας στην Πουέρτα ντελ Σολ, αγαπημένο προορισμό των τουριστών στη Μαδρίτη.

Η περιφέρεια της Μαδρίτης ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η επιχείρηση διεξήχθη «χωρίς συγκρούσεις ή βίαια επεισόδια» και έκανε λόγο για 334 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν και δύο συλλήψεις για «απείθεια».

🔴Tras 38 días de acampada por la vivienda, los servicios de limpieza trabajan desde primera hora para retirar todos los restos que han quedado en la Puerta del Sol después del desalojo de madrugada. https://t.co/I4yq3BLT4t — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 3, 2026



Οι διοργανωτές του κινήματος διαμαρτυρίας από την πλευρά τους κατήγγειλαν μέσω του Telegram «μια βίαιη αστυνομική επέμβαση», από την οποία τραυματίστηκαν «πολλοί» άνθρωποι λόγω «χτυπημάτων» που δέχθηκαν και της χρήσης δακρυγόνων.

«Στις τρεις τα ξημερώματα περίπου 200 αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών έφτασαν στην πλατεία. Μας ανάγκασαν να βγούμε, μας χτύπησαν. Δεν μας άφησαν να πάρουμε τίποτα», δήλωσε η 43χρονη άστεγη Φλορ η οποία ζούσε στον καταυλισμό «από την πρώτη ημέρα, στις 26 Σεπτεμβρίου».

«Όλα μου τα χαρτιά, το τηλέφωνό μου, όλα είναι εκεί. Δεν έχω πλέον τίποτα», πρόσθεσε.

Los Titulares del Buenos Días Madrid: 📌 Desalojada por completo la acampada en la Puerta del Sol

📌 Identificadas las 69 víctimas mortales del accidente en Urda

📌 Puente comparece en la Diputación Permanente

📌 El mantenimiento fue encargado a una empresa sancionada

📌 Feijóo califica al Gobierno de Sánchez de ruin y cruel

📌 Agresión grupal a dos chicas jóvenes en Valdemoro

📌 Empieza a funcionar la zona SER en Opañel 📡 DIRECTO https://t.co/LntwFy1sdL — Telemadrid (@telemadrid) November 3, 2026

Σχεδόν αδύνατη αποστολή

Εκτός από τη Φλορ και πολλοί άλλοι άστεγοι είχαν βρει καταφύγιο τις τελευταίες εβδομάδες στην Πουέρτα ντελ Σολ, δίπλα σε διαδηλωτές και ακτιβιστές υπέρ του δικαιώματος στη στέγαση.

Όλοι τους διέμεναν σε μερικές εκατοντάδες σκηνές. Ο καταυλισμός μάλιστα είχε δική του καντίνα, μία βιβλιοθήκη, ακόμη και ένα ιατρείο.

El caos, la delincuencia y la insalubridad se han ido de la Puerta del Sol pero la basura de la acampada sí que la han dejado. Gracias a los equipos de limpieza del ayuntamiento de Madrid. Por fin este espacio se puede devolver a todos los españoles. https://t.co/EugxdPcGDj — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) November 3, 2026



Καθώς δεν κατάφερε να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο το νομοσχέδιο που προωθούσε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της βαθιάς στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ισπανία, ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, ελπίζοντας να μπορέσει να επωφεληθεί από την οργή των διαδηλωτών.

Για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα η εύρεση οικονομικά προσιτής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις έχει αναχθεί σε μια σχεδόν αδύνατη αποστολή, κυρίως στη Μαδρίτη, την οποία το δίκτυο Barnes ανέδειξε το 2025 και το 2026 ως την πόλη με τη μεγαλύτερη ζήτηση παγκοσμίως για ακίνητα πολυτελείας.

Το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στην ισπανική πρωτεύουσα κόστιζε τον Οκτώβριο κατά μέσο όρο 1.170 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τον ιστότοπο Idealista, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στον μισό καθαρό μέσο μισθό.

Από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν ισχυρότερες νομικές εγγυήσεις, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η έξωση ενοικιαστών που σταματούν να καταβάλλουν το ενοίκιο μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια η μετανάστευση, η άνοδος των τουριστικών μισθώσεων και οι αλλαγές στη δομή των νοικοκυριών έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση της ζήτησης, ενώ παράγοντες όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού εμποδίζουν την ανέγερση νέων κατοικιών.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα —με πληθυσμό περίπου 50 εκατομμυρίων— αντιμετωπίζει έλλειμμα 700.000 κατοικιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ