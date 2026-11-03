Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί συνεργασία και εμπιστοσύνη – Διεθνές συνέδριο στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και σε συνεργασία με την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συνδιοργανώνουν, στις 7 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, διεθνές επιστημονικό συνέδριο, με θέμα: «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος».

«Οι υποθέσεις που έρχονται διαρκώς στο φως και διερευνώνται για οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα αναδεικνύουν την ανάγκη στενής συνεργασίας των αρμόδιων αρχών, εντός και εκτός συνόρων.

Στην επίκαιρη αυτή ανάγκη ανταποκρίνεται το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος», το οποίο συνδιοργανώνουν η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και σε συνεργασία με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στις 7 Νοεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος».

Στις στρογγυλές τράπεζες, Έλληνες εισαγγελικοί λειτουργοί, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκπρόσωποι αρμόδιων υπηρεσιών και στελέχη του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα συζητήσουν πρακτικές δυσχέρειες και λύσεις: από την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων και τη δικαστική συνδρομή έως την αποκάλυψη εγκληματικών δικτύων και την ανάκτηση εγκληματικών εσόδων» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

«Τέτοιες συναντήσεις φέρνουν πιο κοντά τις αρμόδιες αρχές των κρατών, ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και καλλιεργούν διαύλους επικοινωνίας. Μέσα από την ενημέρωση, τον προβληματισμό και τον γόνιμο διάλογο, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων» τονίζει.

Οι εργασίες θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στο YouTube.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του συνεδρίου