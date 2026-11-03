Αύξηση 25,6% στις υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025: Πόσα παιδιά βρήκαν νέα οικογένεια – Ποιοι είναι οι θετοί γονείς

Αύξηση κατά 25,6% παρουσίασαν οι υιοθεσίες στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Συγκεκριμένα, μέσα σε έναν χρόνο οι πράξεις υιοθεσίας αυξήθηκαν από 301 το 2024 σε 378 το 2025, καταγράφοντας σημαντική άνοδο.

Από το σύνολο των υιοθεσιών που πραγματοποιήθηκαν το 2025, οι 191 αφορούσαν κορίτσια και οι 187 αγόρια. Σε σύγκριση με το 2024, οι υιοθεσίες θηλέων αυξήθηκαν κατά 48,1%, ενώ εκείνες των αρρένων παρουσίασαν άνοδο 40,6%.

Ποιοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του θετού γονέα

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, η συνηθέστερη περίπτωση υιοθεσίας αφορά δύο συζύγους που αναλαμβάνουν από κοινού τον ρόλο των θετών γονέων.

Ειδικότερα, το 2025 καταγράφηκαν 221 πράξεις υιοθεσίας από δύο συζύγους, έναντι 186 το 2024, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 18,8%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στις υιοθεσίες στις οποίες θετός γονέας είναι ο σύζυγος του ενός βιολογικού γονέα. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρουσίασε αύξηση 180%, καθώς οι πράξεις υιοθεσίας από 40 το 2024 ανήλθαν σε 112 το 2025.

Αύξηση καταγράφηκε και στις υιοθεσίες από μονογονεϊκές οικογένειες με θετό γονέα πατέρα. Συγκεκριμένα, οι σχετικές πράξεις ανήλθαν σε 11 το 2025, από μόλις 5 το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας άνοδο 120%.

Αύξηση στις υιοθεσίες παιδιών που γεννήθηκαν εντός και εκτός γάμου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν το νομικό καθεστώς των παιδιών πριν από την υιοθεσία.

Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά παιδιά που είχαν γεννηθεί εντός γάμου. Το 2025 οι υιοθεσίες αυτής της κατηγορίας ανήλθαν σε 191, έναντι 123 το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 55,3%.

Παράλληλα, σημαντική άνοδος σημειώθηκε και στις υιοθεσίες παιδιών που είχαν γεννηθεί εκτός γάμου. Οι σχετικές πράξεις αυξήθηκαν κατά 38,5%, από 135 το 2024 σε 187 το 2025.

Οι ηλικίες των παιδιών που υιοθετήθηκαν – Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Ως προς την ηλικία των υιοθετηθέντων, η μεγαλύτερη αναλογία των πράξεων υιοθεσίας το 2025 αφορούσε παιδιά ηλικίας από 0 έως 5 ετών. Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα συγκέντρωσε το 38,1% του συνόλου των υιοθεσιών.

Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση που καταγράφηκε στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Ειδικότερα, οι υιοθεσίες παιδιών ηλικίας 11 έως 18 ετών αυξήθηκαν κατά 75% σε σχέση με το 2024.

Ανοδική πορεία σημειώθηκε και στις υιοθεσίες ατόμων ηλικίας 19 ετών και άνω, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 46,8%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 αποτυπώνουν τη συνολική αύξηση των πράξεων υιοθεσίας στη χώρα, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τις διαφοροποιήσεις ως προς τις ηλικίες των υιοθετηθέντων, το νομικό καθεστώς τους πριν από την υιοθεσία, αλλά και τη σύνθεση των οικογενειών που αναλαμβάνουν τον ρόλο των θετών γονέων.