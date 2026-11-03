Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Οι πολιτείες που θα αναδείξουν τις τάσεις της αναμέτρησης – Τι ώρα θα βγουν τα πρώτα «προγνωστικά»

Με την πολιτική θερμοκρασία να βρίσκεται στο «κόκκινο» έπειτα από μια πολωτική προεκλογική περίοδο, οι Αμερικανοί προσέρχονται σήμερα, Τρίτη, μαζικά στις κάλπες. Οι φετινές ενδιάμεσες εκλογές δεν κρίνουν απλώς την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, αλλά αποτελούν και το πρώτο μεγάλο, άτυπο δημοψήφισμα για την πορεία της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το διακύβευμα της κάλπης

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε επανειλημμένα από τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο, επέμεινε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα επικρατήσουν εφόσον προσέλθει η εκλογική του βάση.

Στον αντίποδα, οι Δημοκρατικοί επικέντρωσαν την εκστρατεία τους στις οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών, επιρίπτοντας την ευθύνη στον Αμερικανό Πρόεδρο και τις πολιτικές του.

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί επιχείρησαν να μετατρέψουν την αναμέτρηση από δημοψήφισμα για τον Τραμπ σε επιλογή ανάμεσα στο κόμμα τους και σε μια Δημοκρατική παράταξη την οποία παρουσίασαν ως «ριζοσπαστική και ακροαριστερή».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Δημοκρατικοί θεωρούνται ακλόνητο φαβορί για να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αν και παραμένει ασαφές πόσο βαθιά σε ρεπουμπλικανικό έδαφος θα εκταθούν οι νίκες τους.

Παράλληλα, οι έρευνες κοινής γνώμης αποτυπώνουν αυξημένα ποσοστά των Δημοκρατικών και στη Γερουσία, με την ηγεσία του κόμματος να εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για την κατάκτηση της πλειοψηφίας.

Ωστόσο, το εγχείρημα στη Γερουσία παραμένει εξαιρετικά δύσκολο, καθώς οι Δημοκρατικοί απαιτείται να ανατρέψουν το αποτέλεσμα σε τέσσερις έδρες που κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί και ταυτόχρονα να διατηρήσουν όλες τις δικές τους.

Στις φετινές εκλογές κρίνονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 33 από τις 100 έδρες της Γερουσίας.

Παράλληλα, διεξάγονται εκλογές για τις κυβερνητικές θέσεις σε 36 πολιτείες, καθώς και αμέτρητες άλλες τοπικές και νομοθετικές αναμετρήσεις.

Οι πρώτες κάλπες κλείνουν στις 7:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (02:00 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας), ωστόσο ενδέχεται να απαιτηθούν ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες μέχρι να γίνουν γνωστά τα τελικά αποτελέσματα, ειδικά αν οι αναμετρήσεις εξελιχθούν σε θρίλερ.

Ενδεικτικά, το 2024 χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες για να ανακηρυχθούν οι νικητές στις πλέον αμφίρροπες περιφέρειες της Καλιφόρνιας.

Πρόωρη ψήφος

Η πρόωρη ψηφοφορία κατέρριψε κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ για ενδιάμεσες εκλογές, με δεκάδες εκατομμύρια ψηφοδέλτια να έχουν ήδη κατατεθεί.

Η συμμετοχή ξεπέρασε την αντίστοιχη της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης σε όλες τις κρίσιμες πολιτείες-πεδία μάχης για τη Γερουσία, ενώ σε πολλές από αυτές παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των εγγεγραμμένων Δημοκρατικών μεταξύ των πρόωρων ψηφοφόρων.

Ρεκόρ δαπανών

Παράλληλα, εκτοξεύτηκαν και τα κονδύλια. Πρόκειται για τις ακριβότερες ενδιάμεσες εκλογές στην ιστορία των ΗΠΑ ως προς τις πολιτικές διαφημίσεις από το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας AdImpact.

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, συνεισέφερε 474 εκατομμύρια δολάρια σε υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και σε συμμάχους τους, ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη δωρεά που έχει καταβάλει μεμονωμένος δωρητής σε έναν εκλογικό κύκλο.

Τα πρώτα «προγνωστικά»: Οι περιφέρειες που θα δείξουν τις τάσεις

Οι πολιτείες όπου οι κάλπες κλείνουν νωρίς και η καταμέτρηση ξεκινά άμεσα, αναμένεται να προσφέρουν τις πρώτες απτές ενδείξεις για την πορεία της εκλογικής βραδιάς.

Κεντάκι και Ιντιάνα (01:00 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας)

6η Περιφέρεια Κεντάκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε στην περιφέρεια αυτή με 15 μονάδες διαφορά το 2024, όμως η φετινή μάχη για τη Βουλή χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές ως απόλυτα αμφίρροπη.

Αν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Ζακ Ντέμπο, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας και βετεράνος του Ναυτικού, νικήσει τον Ρεπουμπλικανό Δρ. Ραλφ Αλβαράδο, γιατρό και πρώην πολιτειακό γερουσιαστή που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, θα πρόκειται για ισχυρή ένδειξη πανεθνικής δυναμικής των Δημοκρατικών.

5η Περιφέρεια Ιντιάνα

Στην παραδοσιακά συντηρητική περιφέρεια, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Βικτόρια Σπαρτζ επικράτησε με 19 μονάδες το 2024 και θεωρείται φαβορί. Ωστόσο, η διαφορά έχει στενέψει. Τυχόν επικράτηση του Δημοκρατικού διεκδικητή Τζ. Ντ. Φορντ θα υποδηλώνει ευρύτερη επικράτηση των Δημοκρατικών.

Όπως δήλωσε ο ΣΙ Τζέι Γουάρνκε, εκπρόσωπος του House Majority PAC, του μεγαλύτερου super PAC των Δημοκρατικών για τη Βουλή, «Αν ένας ή και οι δύο Δημοκρατικοί υποψήφιοι επικρατήσουν, αυτό θα υποδείκνυε ότι κερδίζουμε με τρόπο που πρόκειται να μεταφραστεί σε ολόκληρη τη χώρα σε πολλές παρόμοιες περιφέρειες».

Φλόριντα, Νότια Καρολίνα και Βιρτζίνια (02:00 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας)

Φλόριντα

Παρά την επαναχαράκωση των εκλογικών περιφερειών από τους Ρεπουμπλικανούς, αναλυτές εκτιμούν ότι πολλές μάχες είναι αμφίρροπες.

Νίκες των Δημοκρατικών στην 7η, 9η, 14η, 22α ή 25η περιφέρεια θα αποτελέσουν θετικό πρόσημο για τους ίδιους.

Παράλληλα, στη μάχη για την κυβερνήτη, ο Δημοκρατικός Ντέιβιντ Τζόλι αναμετράται με τον Ρεπουμπλικανό Μπάιρον Ντόναλντς, ενώ στη Γερουσία η μάχη δίνεται από την Ρεπουμπλικανή Άσλεϊ Μούντι.

Νότια Καρολίνα

Στην 1η Περιφέρεια, η Νάνσι Λακόρ, Δημοκρατική πρώην ναύαρχος του Ναυτικού που αποπέμφθηκε από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αναμετράται με τη Ρεπουμπλικανή Τζένι Κόστα Χάνικατ. Νίκη της Λακόρ θα δείξει ότι ισχυροί Δημοκρατικοί υποψήφιοι μπορούν να κερδίσουν σε «κόκκινες» περιοχές.

Στη μάχη της Γερουσίας, η Ντάρλιν Γκράχαμ -που διορίστηκε μετά τον θάνατο του αδελφού της, Λίντσεϊ Γκράχαμ- αντιμετωπίζει τη Δημοκρατική παιδίατρο Δρ. Άνι Άντριους.

Βιρτζίνια

Στην 2η Περιφέρεια, η πρώην Δημοκρατική βουλευτής Ελέιν Λούρια θεωρείται φαβορί απέναντι στην εν ενεργεία Τζεν Κίγκανς.

Στην 1η Περιφέρεια, η Δημοκρατική εισαγγελέας Σάνον Τέιλορ διεκδικεί την έδρα από τον Ρεπουμπλικανό Ρομπ Γουίτμαν, ο οποίος εκλέγεται από το 2007.

Με πληροφορίες από: New York Times