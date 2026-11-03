ΕΚΤ: Ο Πιερρακάκης άνοιξε την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ – Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις για τις υποψηφιότητες

Έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 μπορούν οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωζώνης να υποβάλουν τις προτάσεις τους για το πρόσωπο το οποίο θα διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ζήτησε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να υποβάλουν προτάσεις υποψηφίων έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του οργάνου στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών των 21 χωρών της Ευρωζώνης.

Οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να εξετάσουν τις υποψηφιότητες στη συνεδρίαση του Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου.

Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 26 και 27 Νοεμβρίου, οπότε αναμένεται να σημειωθεί πρόοδος στις διαδικασίες επιλογής των νέων μελών της ηγεσίας της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου του διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ. Περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί άτυπη συνάντησή τους.

Υπενθυμίζεται πως η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε πρόσφατα πως θα αποχωρήσει στις 7 Φεβρουαρίου 2027 από την προεδρία της ΕΚΤ, περίπου 9 μήνες πριν από την κανονική λήξη της θητείας της.

Οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με το Bloomberg, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί συμπεριλαμβάνονται ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας και νυν επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και ο Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας.

Η επιλογή του διαδόχου της εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία αλλαγών στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, καθώς πρόκειται να αλλάξουν τα πρόσωπα σε 3 από τις 6 θέσεις της.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, που είναι αρμόδια για τις αγορές θα αποχωρήσει στις αρχές Ιανουαρίου, περίπου 1 χρόνο πριν από την ολοκλήρωση της 8ετούς θητείας της. Για την αντικατάστασή της, το Eurogroup έχει παρατείνει έως τις 27 Νοεμβρίου την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Παράλληλα, τον Μάιο ολοκληρώνεται η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης του διαδόχου του.