Σαμαράς: «Όσο κι αν προσπαθεί ο Μητσοτάκης να ταΐσει τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς απαντά σε δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο 2012-2014 δεν δημιουργήθηκε κανένα τετελεσμένο από την Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας.

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Αντώνης Σαμαράς
πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή μου το… 2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία. Πολύ κοντή μνήμη θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης πως έχουν οι Έλληνες», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
  • Υπενθυμίζοντας μια σειρά από τουρκικές προκλήσεις που δεν συνέβαιναν τότε, υπογραμμίζει: «Με δυο λόγια, την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας!».
  • Ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγει με αιχμηρό τόνο: «Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ.Μητσοτάκης να ταΐσει δήθεν, τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει…».

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«Αντί ο πρωθυπουργός να ανησυχεί για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στην ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τις τουρκολιβυκές παρανομίες, ασχολείται με το κατά πόσον η κυβέρνησή μου το… 2012-2014 έκανε διάλογο με την Τουρκία. Πολύ κοντή μνήμη θεωρεί ο κ. Μητσοτάκης πως έχουν οι Έλληνες», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Του θυμίζω λοιπόν. Τότε δεν υπήρχε το παράνομο Τουρκολυβικο μνημόνιο. Δεν υπήρχε τουρκική navtex διαρκείας στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε η ”Γαλάζια Πατρίδα” ως το επίσημο δόγμα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας. Δεν στηρίξαμε σε κανέναν ΟΑΣΕ τον πρωταγωνιστή της “Γαλάζιας Πατρίδας” Σινιρλίογλου, που σήμερα προκλητικά προωθεί η Τουρκία για γ.γ. του ΟΗΕ. Δεν υπήρχαν τα γεγονότα της Κάσου. Δεν είχε γίνει η Αγία Σοφία τζαμί. Εμείς δεν ξεπλύναμε διεθνώς την Τουρκία υπογράφοντας Συνθήκη Φιλίας μαζί της» αναφέρει ο κ. Σαμαράς και καταλήγει:

«Με δυο λόγια, την εποχή εκείνη δεν δημιουργήθηκε από την Τουρκία κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας! Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί ο κ.Μητσοτάκης να ταΐσει δήθεν, τον κόσμο με “πίτσες” και “χωριάτικα”, ο ελληνικός λαός γνωρίζει, κρίνει και συγκρίνει…».

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