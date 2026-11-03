Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πώς γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων, πότε θα γνωρίζουμε ποιος κέρδισε

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Τα πρώτα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αρχίσουν να ανακοινώνονται από τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/11), ώρα Ελλάδας, ωστόσο η τελική εικόνα για τον έλεγχο του Κογκρέσου ενδέχεται να καθυστερήσει, ιδιαίτερα εάν οι αναμετρήσεις σε κρίσιμες πολιτείες αποδειχθούν αμφίρροπες.

Σύμφωνα με το BBC, κάθε αμερικανική πολιτεία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών της και εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες για την επεξεργασία και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Ορισμένες πολιτείες επεξεργάζονται τις ψήφους της πρόωρης ψηφοφορίας πριν από την ημέρα των εκλογών, ενώ άλλες ξεκινούν τη διαδικασία μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Πώς γίνεται η καταμέτρηση και πότε προβλέπεται επανακαταμέτρηση

Οι τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι αναλαμβάνουν την επαλήθευση, την επεξεργασία και την καταμέτρηση των ψήφων, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που στις ΗΠΑ ονομάζεται canvassing.

Οι περισσότερες πολιτείες απαιτούν επίσης επίσημο μετεκλογικό έλεγχο, κατά τον οποίο πραγματοποιείται χειροκίνητη καταμέτρηση επιλεγμένων ψηφοδελτίων και σύγκριση με τα αποτελέσματα των μηχανημάτων.

Κάθε πολιτεία και τοπική αρχή εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τα πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία, τη σειρά επεξεργασίας των ψήφων και τα στάδια που είναι ανοιχτά στο κοινό.

Οι μικρές διαφορές μεταξύ των υποψηφίων ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις, επανακαταμετρήσεις ή ακόμη και δικαστικές προσφυγές.

Πότε θα γνωρίζουμε ποιος κέρδισε

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μετά τις 18:00, ώρα ανατολικών ΗΠΑ (01:00 της Τετάρτης στην Ελλάδα).

Καθώς θα κλείνουν σταδιακά οι κάλπες και στις υπόλοιπες πολιτείες, θα αρχίσουν να διαμορφώνονται οι πρώτες ενδείξεις για την έκβαση της ψηφοφορίας.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να ανακηρύξουν νικητές σε ορισμένες αναμετρήσεις βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ωστόσο οι προβλέψεις για τις πιο αμφίρροπες εκλογικές μάχες μπορεί να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο.

Το πότε θα ξεκαθαρίσει ο συνολικός συσχετισμός δυνάμεων θα εξαρτηθεί από το πόσο μικρές θα είναι οι διαφορές και ποιες αναμετρήσεις θα αποδειχθούν καθοριστικές.

Το BBC υπενθυμίζει ότι στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε στενή αναμέτρηση για τον έλεγχο του Κογκρέσου στις 9 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά την ψηφοφορία.