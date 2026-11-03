Δημοσκόπηση Alco: Οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης – Τι πιστεύουν οι πολίτες για την τεχνητή νοημοσύνη

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Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Alco παρουσιάστηκε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Σε αυτή, καταγράφονται οι απόψεις των πολιτών για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει πως χρησιμοποιεί «αρκετά» την τεχνητή νοημοσύνη και το 6% «πολύ». Το 28% απαντά πως την χρησιμοποιεί «λίγο», ενώ το 33% λέει «καθόλου».

Την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια διατυπώνει το 34% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το 23% πιστεύει ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και αντίθετα το 24% εκτιμά ότι θα μειωθούν.

Οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

Ο Νίκος Δένδιας θεωρείται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Νίκη Κεραμέως και ο Βασίλης Κικίλιας.

Τις περισσότερες απαντήσεις ωστόσο συγκεντρώνει ο «Κανένας».

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, εύρημα που παρουσιάστηκε χθες, στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαμορφώνεται στις 10 μονάδες.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 23,4%, ενώ η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 13,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, το ΚΚΕ με 7,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, με 3,2% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%, η Νίκη με 1,7% και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 0,7%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4,1%.