Δημοσκόπηση Alco: Οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης – Τι πιστεύουν οι πολίτες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha καταγράφει τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τους υπουργούς, αναδεικνύοντας τον Νίκο Δένδια ως τον πιο επιτυχημένο υπουργό της κυβέρνησης. Παράλληλα, αποτυπώνεται ο βαθμός χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και η επίδρασή της στην απασχόληση, ενώ παρατίθενται και τα ευρήματα της πρόθεσης ψήφου με τη διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΕΛΑΣ στις δέκα μονάδες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Δένδιας θεωρείται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης.
  • Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη, το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει πως τη χρησιμοποιεί «αρκετά» και το 6% «πολύ», ενώ το 34% εκτιμά ότι δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.
  • Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,4% έναντι 13,4% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 10 μονάδες.

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Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε η Alco παρουσιάστηκε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Σε αυτή, καταγράφονται οι απόψεις των πολιτών για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη.

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Η τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει πως χρησιμοποιεί «αρκετά» την τεχνητή νοημοσύνη και το 6% «πολύ». Το 28% απαντά πως την χρησιμοποιεί «λίγο», ενώ το 33% λέει «καθόλου».

Την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια διατυπώνει το 34% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το 23% πιστεύει ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και αντίθετα το 24% εκτιμά ότι θα μειωθούν.

Οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί

Ο Νίκος Δένδιας θεωρείται ως ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Νίκη Κεραμέως και ο Βασίλης Κικίλιας.

Τις περισσότερες απαντήσεις ωστόσο συγκεντρώνει ο «Κανένας».

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, εύρημα που παρουσιάστηκε χθες, στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, η διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαμορφώνεται στις 10 μονάδες.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 23,4%, ενώ η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 13,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, το ΚΚΕ με 7,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων που έχει τη στήριξη του Ηλία Κασιδιάρη, με 3,2% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%, η Νίκη με 1,7% και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 0,7%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 4,1%.

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