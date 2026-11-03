Εκλογές ΗΠΑ: Συνελήφθη άνδρας για εκατοντάδες φακέλους με λευκή σκόνη – Στο στόχαστρο εκλογικά γραφεία και αξιωματούχοι

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Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Οκλαχόμα προχώρησε το FBI, καθώς κατηγορείται ότι έστειλε εκατοντάδες επιστολές με ύποπτη λευκή σκόνη σε δημόσιους αξιωματούχους και εκλογικές υπηρεσίες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς αποκαλύφθηκε την παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, ενώ ανάλογες αποστολές είχαν προκαλέσει κινητοποίηση των αρχών και εκκενώσεις κτιρίων τις προηγούμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Associated Press και το Fox News, πρόκειται για τον Ρόμπιν Μάρτιν, κάτοικο της Οκλαχόμα, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα (2/11), στο πλαίσιο έρευνας των ομοσπονδιακών αρχών.

Ο άνδρας κατηγορείται για αποστολή απειλητικών μηνυμάτων μέσω ταχυδρομείου και πρόκληση ψευδούς συναγερμού με την αποστολή επιστολών που περιείχαν ύποπτες ουσίες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος έστειλε εκατοντάδες τέτοιους φακέλους κατά τις εκλογικές περιόδους του 2024 και του 2026.

Επιστολές σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες

Σύμφωνα με πηγή των ομοσπονδιακών διωκτικών αρχών που επικαλείται το Fox News, οι ύποπτες επιστολές είχαν αποσταλεί σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Μεταξύ των παραληπτών περιλαμβάνονταν δημόσιοι αξιωματούχοι, γραφεία αρμόδια για την εποπτεία των εκλογών και υπηρεσίες πολιτειακών κυβερνήσεων.

Στην έρευνα συμμετείχαν το FBI, η Υπηρεσία Επιθεώρησης Ταχυδρομείων των ΗΠΑ, η Αστυνομία του Καπιτωλίου και η Αστυνομία της Οκλαχόμα Σίτι.

Ο Μάρτιν αναμενόταν να παρουσιαστεί για πρώτη φορά ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου την Τρίτη (3/11).

Τι ήταν η λευκή σκόνη

Σύμφωνα με το Associated Press, οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα από τις ύποπτες επιστολές έδειξαν ότι ορισμένα περιείχαν ακίνδυνες ουσίες, όπως μαγιά ή αλεύρι.

Ωστόσο, δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργαστηριακοί έλεγχοι σε όλες τις επιστολές.

Ήδη από τις 23 Οκτωβρίου, το FBI είχε εκδώσει προειδοποίηση για την αποστολή φακέλων με άγνωστες ουσίες σε εκλογικές υπηρεσίες, δημόσιους αξιωματούχους και άλλους οργανισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην ανακοίνωσή του επισήμαινε ότι μέχρι τότε δεν είχε εντοπιστεί επικίνδυνο υλικό, αλλά υπογράμμιζε πως κάθε ύποπτος φάκελος έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως δυνητικά επικίνδυνος μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Oklahoma man charged with mailing powder-filled letters to election officials https://t.co/IoauU76bNo — KTEN News (@KTENnews) November 3, 2026

Εκκενώσεις εκλογικών γραφείων πριν από τις κάλπες

Η αποστολή επιστολών με λευκή σκόνη είχε προκαλέσει αναστάτωση σε αρκετές αμερικανικές πολιτείες τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Εκλογικές υπηρεσίες στη Λουιζιάνα και την Οκλαχόμα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν κτίρια μετά τον εντοπισμό ύποπτων φακέλων.

Ανάλογες επιστολές είχαν σταλεί ή αναχαιτιστεί και σε άλλες πολιτείες, μεταξύ των οποίων το Οχάιο, το Ουισκόνσιν και η Μινεσότα.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης γραφεία μελών του Κογκρέσου, τόσο από το Δημοκρατικό όσο και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό των αποστολέων και την αναχαίτιση πρόσθετων επιστολών πριν φτάσουν στους παραλήπτες τους.

Η σύλληψη του Μάρτιν ανακοινώθηκε σε μια περίοδο αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου.