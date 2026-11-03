ΗΠΑ: Μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ το σχέδιο των Ρεπουμπλικανών στο Τέξας; – Οι Λατίνοι απομακρύνονται από τον Τραμπ

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Η προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να ενισχύσουν την παρουσία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω της αλλαγής των ορίων των εκλογικών περιφερειών στο Τέξας ενδέχεται να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Η υποχώρηση της δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των Λατίνων ψηφοφόρων δημιουργεί νέα δεδομένα σε κρίσιμες αναμετρήσεις στον νότο της πολιτείας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Sky News, οι Ρεπουμπλικάνοι επιχείρησαν να αυξήσουν τον αριθμό των εδρών που μπορούν να κερδίσουν στο παραδοσιακά συντηρητικό Τέξας, αναδιαμορφώνοντας τα όρια των εκλογικών περιφερειών.

Η κίνηση αυτή πυροδότησε μια ευρύτερη αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι προχώρησαν σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες πολιτείες.

Ωστόσο, η νέα κατανομή των ψηφοφόρων ενδέχεται να αποδειχθεί επικίνδυνη για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς η προσπάθεια εξασφάλισης περισσότερων εδρών είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν τα περιθώρια της παραδοσιακής εκλογικής υπεροχής τους σε ορισμένες περιφέρειες.

Δημοσκόπηση: Το 18% των Λατίνων που ψήφισε Τραμπ δεν τον στηρίζει πλέον

Καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν οι Λατίνοι ψηφοφόροι, η στήριξη των οποίων είχε συμβάλει σημαντικά στη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο σε 1.000 Λατίνους ψηφοφόρους στο Τέξας έδειξε ότι το 18% όσων είχαν ψηφίσει τον Τραμπ δεν τον υποστηρίζει πλέον.

Παράλληλα, σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να ψηφίσουν υποψηφίους που στηρίζουν τη μεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν πρόκειται για ψηφοφόρους στους οποίους μιλάς και είναι σαν να μιλάς σε τοίχο, επειδή όλοι θα ψηφίσουν Δημοκρατικούς ή όλοι θα ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς», δήλωσε ο Ντάνιελ Αλέγκρε, διευθύνων σύμβουλος του ισπανόφωνου ομίλου μέσων ενημέρωσης TelevisaUnivision.

«Θα ψηφίσουν εκείνον που θα κάνει τη ζωή τους καλύτερη», πρόσθεσε.

Τρεις εκλογικές περιφέρειες στο επίκεντρο

Η αλλαγή των εκλογικών ορίων έχει επηρεάσει άμεσα τις αναμετρήσεις δύο Δημοκρατικών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Βισέντε Γκονσάλες και του Χένρι Κουέγιαρ.

Οι δύο πολιτικοί διεκδικούν πλέον την επανεκλογή τους σε περιφέρειες στις οποίες ο Τραμπ θα είχε επικρατήσει με διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων το 2024, εάν ίσχυαν τότε τα νέα όρια.

Μια τρίτη περιφέρεια, που προηγουμένως θεωρούνταν ασφαλής για τους Δημοκρατικούς, αναδιαμορφώθηκε επίσης με τρόπο που θα έδινε στον Τραμπ προβάδισμα 10 μονάδων στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Σε αυτή την περιφέρεια, την έδρα διεκδικούν ο Ρεπουμπλικανός Κάρλος Ντε Λα Κρουζ και ο Δημοκρατικός Τζόνι Γκαρσία.

Το ερώτημα, σύμφωνα με το Sky News, είναι εάν η αλλαγή των εκλογικών ορίων θα εξασφαλίσει τελικά περισσότερες έδρες στους Ρεπουμπλικανούς ή εάν η μεταστροφή μέρους των Λατίνων ψηφοφόρων θα καταστήσει ευάλωτες περιφέρειες στις οποίες το κόμμα υπολόγιζε ότι θα είχε το προβάδισμα.