Τσίπρας σε Μητσοτάκη: «Αντί για λάσπη, να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα»

Προσωπικό τόνο δίνει στην αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας, επικρίνοντάς τον ότι λασπολογεί στο ζήτημα της ψήφισης του επικαιροποιημένου Ποινικού Κώδικα του 2019 και καλώντας τον να μιλήσει με ονόματα και στοιχεία. Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι τη μεταρρύθμιση συνέταξε πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή νομικών με προεργασία από το 2010, υπογραμμίζοντας πως οι κατηγορίες περί εξαργύρωσης γραμματίων προσβάλλουν ευθέως τον νομικό κόσμο της χώρας.

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Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξης Τσίπρας επικρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι λασπολογεί εναντίον του στο ζήτημα της ψήφισης του επικαιροποιημένου ποινικού κώδικα του 2019 και τον καλεί «να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις».
  • Παράλληλα, τόνισε ότι πολυμελής επιτροπή νομικών συνέταξε τον κώδικα, προσθέτοντας: «Την εργασία τους μας παρέδωσαν και αυτήν ψηφίσαμε μαζί με άλλα κόμματα και βουλευτές τον Ιούνιο του 2019».
  • Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε: «Αν λοιπόν θεωρεί ότι όλοι αυτοί εξαργύρωναν γραμμάτια, μαζί με εμένα, δε προσβάλλει εμένα αλλά τον νομικό κόσμο της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι «Οφείλει λοιπόν αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία».

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Προσωπικό τόνο δίνει στην αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας καλώντας τον να διερωτηθεί γιατί τον αποκαλεί «αρχιερέα της διαφθοράς». Ο Αλέξης Τσίπρας επικρίνει, μάλιστα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι λασπολογεί εναντίον του στο ζήτημα της ψήφισης του επικαιροποιημένου ποινικού κώδικα του 2019 και τον καλεί «να μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις».

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Στην τελευταία του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας αφού υπενθύμισε ότι «την ολική μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα, ως είθισται, δεν τη συντάσσει η κυβέρνηση  αλλά πολυμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή», υπογράμμισε: «Έτσι και έγινε, με τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από τους πιο λαμπρούς επιστήμονες του νομικού κόσμου της χώρας μας». «Αυτοί συνέταξαν τον κώδικα με πολύχρονη  προεργασία που είχε ξεκινήσει από το 2010», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας για να προσθέσει: «Την εργασία τους μας παρέδωσαν και αυτήν ψηφίσαμε μαζί με άλλα κόμματα και βουλευτές τον Ιούνιο του 2019».

«Αν λοιπόν θεωρεί ότι όλοι αυτοί εξαργύρωναν γραμμάτια, μαζί με εμένα, δε προσβάλλει εμένα αλλά τον νομικό κόσμο της χώρας», είπε σε επικριτικό τόνο ο Αλέξης Τσίπρας. «Αυτοί συνέταξαν τον κώδικα με πολύχρονη  προεργασία που είχε ξεκινήσει από το 2010», συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας για να προσθέσει: «Την εργασία τους μας παρέδωσαν και αυτήν ψηφίσαμε μαζί με άλλα κόμματα και βουλευτές τον Ιούνιο του 2019».

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Απευθυνόμενος, λοιπόν, στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Αν λοιπόν θεωρεί ότι όλοι αυτοί εξαργύρωναν γραμμάτια, μαζί με εμένα, δε προσβάλλει εμένα αλλά τον νομικό κόσμο της χώρας». «Οφείλει λοιπόν αντί για λάσπη να μιλήσει με στοιχεία», υπογράμμισε.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

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