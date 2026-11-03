ΕΛΑΣ: «Εκτός τόπου και χρόνου ο Κυριάκος Μητσοτάκης» – Σκληρή επίθεση για στεγαστικό και ακρίβεια

Ευθεία επίθεση στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) με αφορμή τη ραδιοφωνική συνέντευξή του. Χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «εκτός τόπου και χρόνου», «ανερμάτιστο» και «αποκομμένο από την πραγματικότητα», η ΕΛΑΣ τον εγκαλεί για αδράνεια απέναντι στην καλπάζουσα ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, ενώ επαναφέρει τις προτάσεις της για πλαφόν στα καύσιμα, μείωση του ΦΠΑ και φορολόγηση των υπερκερδών στα διυλιστήρια. Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επαναλαμβάνει, μάλιστα, ότι σύμφωνα με τον κόμμα και τον πρόεδρό της, Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνιστά «αρχιερέα της διαφθοράς».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

«Η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στο ραδιοσταθμό Alpha 989 είναι ενδεικτική για το πόσο εκτός τόπου και χρόνου βρίσκεται. Επιβεβαιώνει πλήρως τον χαρακτηρισμό ανερμάτιστος που χρησιμοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.

Αρχιερέας της διαφθοράς

Αν χρειάζεται πραγματική εξήγηση για το λόγο που τον αποκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας αρχιερέα της διαφθοράς, δεν έχει παρά να διαβάσει ξανά και προσεκτικά τις τελευταίες συνεντεύξεις του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης και ανιψιού του. Τα έχει περιγράψει όλα επαρκώς. Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι αυτός κρυφό καμάρι.

Στεγαστική κρίση

Άφησε ανοικτό το ζήτημα της επιπλέον φορολόγησης των κλειστών ακινήτων ενώ αδυνατεί να αντιληφθεί ότι οι πολιτικές που εφαρμόζει στο στεγαστικό για παράδειγμα επιδοτούν και πυροδοτούν της ακρίβεια πάρα ανακουφίζουν τους πολίτες. Η επιδότηση ενοικίου λειτουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις ως μηχανισμός περαιτέρω αύξησης της τιμής και αυτό ομολογούν και οι στατιστικές και τα ρεπορτάζ στο χώρο των ακινήτων.

Αντί να αναλάβει η πολιτεία την ευθύνη για τη στέγαση γιατρών, δασκάλων και κρίσιμων υπηρεσιών που στηρίζουν την βιωσιμότητα της κοινωνίας στην νησιωτική Ελλάδα και τις απομακρυσμένες περιοχές έριξε το μπαλάκι στην αυτοδιοίκηση. Ας περάσει από το συνέδριο της ΚΕΔΕ να ακούσει ακόμη και από δήμαρχους που εκλέγονται με τη στήριξη της ΝΔ για τα οικονομικά των δήμων και για τη δυσκολία που έχουν να ανταποκριθούν στις βασικές λειτουργίες των ΟΤΑ.

Ακρίβεια – ΦΠΑ – ΕΦΚ

Μάθαμε επίσης ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης θα προκύψει «τρύπα στα δημόσια οικονομικά». Η ΝΔ ξέρει καλά από τρύπες στα δημόσια οικονομικά που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία, όμως είναι σαφές από τα στοιχεία του προϋπολογισμού που παράγει υπερπλεονάσματα ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να γίνουν αυτές οι ελαφρύνσεις. Ας ξαναδούν τα στοιχεία της απόδοσης των φόρων και του ΦΠΑ. Αντίστοιχο επιχείρημα χρησιμοποιεί για την υπερφορολόγηση των καυσίμων που μας φέρνει να πληρώνουμε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καυσίμου και ΦΠΑ παραπάνω από την τιμή του καυσίμου. Ας δουν ξανά τις τέσσερις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα και την αντλία, θέτοντας ως στόχο πλαφόν στα 1,40 €/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,80 €/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης (diesel).