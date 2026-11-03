LIVE UPDATE
Κατέρρευσε οροφή σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό – ΦΩΤΟ

ΠΑΣΟΚ: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχθηκε τροχονόμος των συμφερόντων, των ολιγοπωλίων και των funds»

Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «τροχονόμο των συμφερόντων, των ολιγοπωλίων και των funds», καταγγέλλοντας ότι ο Πρωθυπουργός αποφεύγει να απαντήσει στη Βουλή στην πρόκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα κυβερνητικά μέτρα υπέρ των funds. Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη απορρίπτει την πρωθυπουργική κριτική περί εξυπηρέτησης συμφερόντων, παραθέτοντας την τροπολογία που κατέθεσε για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 13 ετών στις ψηφιακές πλατφόρμες και τη γονική εποπτεία για ηλικίες 13 έως 14 ετών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΣΟΚ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχονόμο των συμφερόντων, των ολιγοπωλίων και των funds χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη με βάση τις δηλώσεις του σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
  • Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να δραπετεύσει από τη λογοδοσία στη Βουλή για τα funds, προτιμώντας τη βολική σύγκριση «Μητσοτάκης ή χάος».
  • Παράλληλα, το κόμμα υπενθυμίζει την τροπολογία που κατέθεσε προτείνοντας απαγόρευση πρόσβασης ως την ηλικία των 13 ετών και περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση των ανηλίκων από 13 έως 14 ετών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχονόμο των συμφερόντων, των ολιγοπωλίων και των funds χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ τον Κυριάκο Μητσοτάκη με βάση τις δηλώσεις του σε ραδιοφωνική συνέντευξη. «Αναμέναμε ο Πρωθυπουργός να έχει το πολιτικό σθένος να ανακοινώσει στη  συνέντευξη του ότι θα αποδεχτεί την πρόκληση του Ν. Ανδρουλάκη να δώσει απαντήσεις στη Βουλή για τα «δωράκια» στα funds. Σιγή ασυρμάτου. Θα δραπετεύσει για άλλη μια φορά από τη λογοδοσία», σχολίασε σκωπτικά το ΠΑΣΟΚ.

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13% από 1/1/2027

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Θα αναμέναμε ο Πρωθυπουργός να έχει το πολιτικό σθένος να ανακοινώσει στη ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι θα αποδεχτεί την πρόκληση που του απηύθυνε δημόσια ο Νίκος Ανδρουλάκης να εμφανιστεί αύριο στην Ολομέλεια και να δώσει απαντήσεις για τα «δωράκια» της κυβέρνησης του στα funds.

Σιγή ασυρμάτου. Θα δραπετεύσει για άλλη μια φορά από τη λογοδοσία.

Ο Ανδρουλάκης καλεί τον Μητσοτάκη στη Βουλή για το άρθρο 23: «Να δώσει εξηγήσεις για το δώρο στα funds»

Αντ’ αυτού, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε ξανά να αναμετρηθεί με τη διακυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου για να κάνει τη βολική σύγκριση «Μητσοτάκης ή χάος».  Όσο, δε, για το ποιος μοιάζει με τον Α. Τσίπρα, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του. Σύντομα θα καταλάβει πως τον ξεπέρασε. Τα ίδια και χειρότερα παιχνίδια με τους θεσμούς, ίδιες επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, ίδια εμμονή  στα υπερπλεονάσματα των έμμεσων φόρων, ακόμα πιο σκληρή πολιτική ομηρίας των δανειοληπτών.

Σήμερα, τέλος, ήταν σαν να ακούγαμε από τη φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη τα λόγια του Άδωνι Γεωργιάδη: «Ο κ. Ανδρουλάκης ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι των μεγάλων πλατφορμών», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Είναι έως και κωμικό να το ακούμε αυτό από το στόμα του Πρωθυπουργού που αποδείχθηκε τροχονόμος των συμφερόντων, των ολιγοπωλίων και των funds.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία προτείνοντας απαγόρευση πρόσβασης ως την ηλικία των 13 ετών και περιορισμένη, γονικά εποπτευόμενη πρόσβαση των ανηλίκων από 13 έως 14 ετών, ώστε οι μεγαλύτεροι έφηβοι να ενταχθούν με ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον, θέση που βασίζεται στην άποψη της διεθνούς και ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, την αναλογικότητα και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ