Συνάντηση Μερτς – Ζελένσκι εν όψει τριμερούς στο Αμπού Ντάμπι – «Δεν βλέπω διάθεση διαπραγμάτευσης από τη Ρωσία», λέει το Βερολίνο

Την εκτίμηση ότι η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη για διαπραγματεύσεις εξέφρασε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς υποδεχόμενος τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο ενόψει της τριμερούς συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Να σημειωθεί ότι αύριο στις Βρυξέλλες θα υπάρξει πολυμερής συνάντηση για το ζήτημα της Ουκρανίας.

«Είναι σημαντικό η Ρωσία να δεσμευθεί επιτέλους σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και σε δεύτερο χρόνο για μία ειρηνευτική συμφωνία. Προς το παρόν, δεν το βλέπω να συμβαίνει», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς στους δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον Καγκελάριο δείγμα της απροθυμίας της Ρωσίας για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας είναι το γεγονός ότι αρνήθηκε να παρατείνει την ανθρωπιστική εκεχειρία στο Ολέσκι, που «θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρότυπο, ενδεχομένως για την κατάσταση σχετικά με τις ενεργειακές υποδομές ή τη Μαύρη Θάλασσα». «Η Ρωσία το έχει αρνηθεί πεισματικά μέχρι στιγμής και, με τις επιθέσεις της στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλεί περαιτέρω κλιμάκωση και παγκόσμια επισιτιστική κρίση εις βάρος των φτωχότερων χωρών του κόσμου», ανέφερε ο καγκελάριος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Φρίντριχ Μερτς επισήμανε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «η Γερμανία δεν φείδεται διπλωματικών προσπαθειών». «Η Ουκρανία μπορεί να συνεχίσει να βασίζεται ακλόνητα στη Γερμανία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, καλώντας ταυτόχρονα τις χώρες που συμμετέχουν στον «Συνασπισμό των Προθύμων» να εξακολουθήσουν να συνεισφέρουν.

«Η χειμερινή βοήθεια έχει ξεκινήσει και περαιτέρω βοήθεια πρόκειται να ακολουθήσει αργότερα φέτος», διαβεβαίωσε ο Φρίντριχ Μερτς και επανέλαβε ότι «το αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια μακροπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι προς το γερμανικό και ευρωπαϊκό συμφέρον». «Καλώ την πλειοψηφία των Γερμανών να το κατανοήσει», είπε σε δραματικό τόνο, με το βλέμμα στις φωνές περί αναστολής της παροχής περαιτέρω οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία. Να σημειωθεί ότι εντός του έτους η Γερμανία έχει δεσμευτεί να αποστείλει στην Ουκρανία στρατιωτική υποστήριξη ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εν όψει, μάλιστα, της Συνόδου Κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι, ο Φρίντριχ Μερτς είπε: «Εφ’ όσον συζητείται η Ουκρανία, τότε ο πρόεδρος της Ουκρανίας πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι. Είναι εντελώς απαράδεκτο τρίτα κράτη να συζητούν την τύχη της Ουκρανίας χωρίς να εμπλέκεται η Ουκρανία».

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Φρίντριχ Μερτς. Ενημέρωσε, μάλιστα, ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αεράμυνα. «Συζητήσαμε επίσης για περαιτέρω βοήθεια στην αεράμυνα – παρέχοντας στην Ουκρανία πυραύλους PAC-2, PAC-3 και IRIS-T. Είμαστε επίσης ευγνώμονες στη Γερμανία για την υποστήριξη του στόλου μας από F-16. Αυτό είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα για την άμυνα απέναντι στη ρωσική τρομοκρατία – απέναντι στα ‘shahed’. Συζητήσαμε ένα νέο πακέτο τέτοιας υποστήριξης για τα F-16 μας», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι «θα υπάρξει ένα χειμερινό πακέτο υποστήριξης από τη Γερμανία». Αναφορικά, δε, με την ενημέρωση που παρείχε στον Φρίντριχ Μερτς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως «κάθε μέρα, οι Ρώσοι πραγματοποιούν πλήγματα στις ενεργειακές μας υποδομές, στις πόλεις και στα χωριά μας». «Είναι σημαντικό η Γερμανία να στέκεται στο πλευρό μας αυτή τη στιγμή και να είναι έτοιμη να συνεχίσει την υποστήριξή της. Με τον Φρίντριχ Μέρτς συζητήσαμε τα πακέτα υποστήριξης και τις αποφάσεις που απαιτούνται», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Να σημειωθεί ότι αύριο στις Βρυξέλλες είναι προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΝΑΤΟ για να διαμορφώσουν την στάση τους εν όψει της τριμερούς συνάντησης στο Αμπού Ντάμπι. Μεταξύ άλλων, αντικείμενο της συνάντησης, η οποία οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρωθεί και στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Το μήνυμα του Στιβ Γουίτκοφ

Κι όλα αυτά εν όψει της τριμερούς συνάντησης στο Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου υπό την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ να αναφέρει σε μήνυμά του: «Προσβλέπουμε να βασιστούμε στην πρόοδο που σημειώθηκε στο Κίεβο, το Όσλο και την Αγία Πετρούπολη με στόχο μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη συμφωνία ειρήνης που θα προσφέρει διαρκή ασφάλεια για τις επόμενες γενιές».

Ο ίδιος, ανέφερε, μάλιστα, ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μεσολαβήσουν σε διαπραγματεύσεις τεχνοκρατικού επιπέδου (working-level) μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στις 10–11 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, προωθώντας την αποστολή του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Οι συζητήσεις θα εστιαστούν σε μεταπολεμικές ρυθμίσεις ασφαλείας, στην αποκλιμάκωση, σε ανθρωπιστικές προσπάθειες και στα επόμενα βήματα προς την ειρήνη».

«Επιπλέον, Αμερικανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, καθώς και οικονομικές ευκαιρίες για την υποστήριξη της ανασυγκρότησης της Ουκρανίας», υπογράμμισε στο μήνυμά του ο Στιβ Γουίτκοφ.