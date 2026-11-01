Ουκρανία: Η Ρωσία αρνήθηκε πρόταση του Κιέβου για παράταση της εκεχειρίας στο Ολέσκι

Η Ρωσία αρνήθηκε να παρατείνει την εκεχειρία, η οποία λήγει σήμερα το βράδυ γύρω από το Ολέσκι, πόλη της νότιας Ουκρανίας που τελεί υπό την κατοχή του ρωσικού στρατού. Αυτό ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας έκανε «μία πρόταση για παράταση αυτής της εκεχειρίας. Όμως, οι Ρώσοι δεν θέλουν», δήλωσε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο, την ώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες περί τους 750 ήταν οι κάτοικοι του Ολέσκι, που τελεί υπό ρωσική κατοχή στη περιοχή της Χερσώνα και πλέον έχουν φτάσει στην πόλη Τσερνίχιβ.

Πριν από τον πόλεμο, η Ολέσκι φιλοξενούσε 24.000 κατοίκους, αλλά καταλήφθηκε από τη Ρωσία κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής πλήρους κλίμακας. Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς, δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι «όσοι αποφάσισαν να μείνουν θα λάβουν όλη την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια». Ωστόσο, μετά την άρνηση της Ρωσίας για παράταση της εκεχειρίας, που ήταν αποτέλεσμα της παρέμβασης της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, όλα είναι αμφίβολα.