Χαλαρές στιγμές για τον Κώστα Καραμανλή στην Κύθνο – Επισκέφθηκε γνωστή ταβέρνα του νησιού – ΦΩΤΟ

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Ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Κύθνο «μαρτύρησε» την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή στο νησί των Κυκλάδων το βράδυ του Σαββάτου (31/10).

Την επίσκεψή του γνωστοποίησε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας «στέκι του Ντέτζη», δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στον χώρο.

Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας δημοσιοποίησε την φωτογραφία του με τον πρώην Πρωθυπουργό γράφοντας: «Σήμερα μαζί μας στο στέκι του Ντέτζη, ο πρώην Πρωθυπουργός μας κ. Κώστας Καραμανλής!».