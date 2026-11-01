Χαλαρές στιγμές για τον Κώστα Καραμανλή στην Κύθνο – Επισκέφθηκε γνωστή ταβέρνα του νησιού – ΦΩΤΟ

Ο ιδιοκτήτης γνωστής ταβέρνας στη Κύθνο «μαρτύρησε» την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή στο νησί των Κυκλάδων το βράδυ του Σαββάτου (31/10).
Την επίσκεψή του γνωστοποίησε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας «στέκι του Ντέτζη», δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στον χώρο.
Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας δημοσιοποίησε την φωτογραφία του με τον πρώην Πρωθυπουργό γράφοντας: «Σήμερα μαζί μας στο στέκι του Ντέτζη, ο πρώην Πρωθυπουργός μας κ. Κώστας Καραμανλής!».
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