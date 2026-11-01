Άρης – Παναθηναϊκός 101-91: Αυτοκρατορική νίκη στο Αλεξάνδρειο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο με 101-91 για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League.

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Αθλητισμός

Άρης, Παναθηναϊκός
πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Άρης επικράτησε στο κατάμεστο, «καυτό», Αλεξάνδρειο του Παναθηναϊκού με 101-91 για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League.
  • Καταλυτική στην επιτυχία του ήταν η επιθετική πολυφωνία του, με πέντε παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων και τον Ματ Μόργκαν να «γράφει» τους περισσότερους (21).
  • «Πλήρωσε» τα 20 λάθη και τις χαμένες βολές (25/37) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέστη την πρώτη ήττα του στην GBL.

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Είχε την υπεροχή και την αποφασιστικότητα, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Άρης απέναντι στον Παναθηναϊκό και έφτασε σήμερα στο ποθητό στόχο, τη νίκη. Κέρδισε, στο κατάμεστο, «καυτό», Αλεξάνδρειο, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, με 101-91. Επίτευγμα το οποίο του έδωσε το τέταρτο, στη σειρά, θετικό αποτέλεσμά του στο ελληνικό πρωτάθλημα και όγδοο, συνολικά, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Καταλυτική στην επιτυχία του ήταν η επιθετική πολυφωνία του, με πέντε παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων και τον Ματ Μόργκαν να «γράφει» τους περισσότερους (21).

«Πλήρωσε» τα 20 λάθη και τις χαμένες βολές (25/37), ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέστη την πρώτη ήττα του στην GBL. Ξεχώρισαν, περισσότερο, για λογαριασμό του οι Γκερσόν Γιαμπουσέλε (22 πόντοι, με 5/8 τρίποντα, 2 κοψίματα), Σιλβέν Φρανσίσκο (20 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 46-44, 79-68, 101-91

Ο Μήτογλου… άνοιξε λογαριασμό στο ματς για τον Παναθηναϊκό (0-2), ο Άρης, ωστόσο, είχε καλύτερα πατήματα, στην πορεία, στο παρκέ.
Με πιεστική, επενδύοντας -κυρίως- στην εκτελεστική δεινότητά του από τα 6.75 (7/11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο), εκμεταλλευόμενος, παράλληλα, τα πολλά λάθη των «πράσινων» (12 στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν 6), προηγήθηκε στο 6’ με +5 (10-5), έχοντας εκτελεστές τους Ρόμπινσον -Έρλ, Ντιμιτρίεβιτς. Διαφορά την οποία, με τον Μόργκαν να «πυροβολεί» από το τρίποντο, έστειλε στο 11’ στο +7 (22-15).

Οι επιθετικές πρωτοβουλίες των Μπάντιο, Φρανσίσκο, Χέις-Ντέιβις, έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία (22-22), ο Άρης, όμως, «πάτησε» εκ νέου γκάζι και απέκτησε στο 16’ «αέρα» 6 πόντων (39-33). Απόσταση που είχε και στο 19’ (46-40), μετά από συνεχείς πόντους του Μοκόκα.

Ένα δίποντο του Λεσόρ και 2/2 βολές από τον Φρανσίσκο διαμόρφωσαν το 46-44 του ημιχρόνου.

Πιέζοντας από την επαναφορά και βρίσκοντας στόχο με τους Γιαμπουσέλε, Ναν, ο Παναθηναϊκός έγινε πρόσκαιρα «αφεντικό» στη μάχη (48-49), στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου. Με κινητήριο μοχλό τον Μόργκαν, οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» με επιμέρους 11-2 και ξέφυγαν στο 23’ με +8 (59-51).

Οι «πράσινοι» μείωσαν στο 26’ στο (65-63), γεγονός που δεν… άγγιξε ούτε στο ελάχιστον τον Άρη, ο οποίος «εκτοξεύθηκε» στο +12 (80-68), στην έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου.

Με ψυχραιμία στις βολές από τους Λεσόρ (6/6), Φρανσίσκο (2/2) και εκτελώντας από τα 6.75 με τους Μπάντιο (1/1 τρίποντο), Γιαμπουσέλε (2/2 τρίποντα), οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό στο 36’ (84-85).

Τάχιστα ο Άρης, με τους Μοκόκα (2/2 βολές), Μόργκαν (1/1 βολή, 1/1 τρίποντο), πήγε στο +5 (37’ 90-85) και στο +8 (94-86) με 1’36’’ να απομένουν για το φινάλε, τελειώνοντας, ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τηγάνης, Αγραφιώτης

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ: (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 5 (1), Ρόμπινσον-Έρλ 11 (2), Ντιμιτρίεβιτς 14 (1), Μπιρτς 8, Μοκόκα 19 (2), Τολιόπουλος 14 (3), Μόργκαν 21 (3), Λιντέλ 7 (1), Κ. Αντετοκούνμπο 2, Θ. Αντετοκούνμπο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 3 (1), Σλούκας, Χέις-Ντέιβις 17 (2), Γιαμπουσέλε 22 (5), Μήτογλου 2, Φρανσίσκο 20 (3), Μπάντιο 5 (1), Ναν 6, Λεσόρ 16.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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