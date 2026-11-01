Το Σόι σου: Σε τρελά κέφια Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι και την επόμενη εβδομάδα

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Μια παράσταση και μια υποψηφιότητα αναστατώνουν Χαμπέους και Τριαντάφυλλους στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Το σόι σου”.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 21:00

«Απόψε αυτοσχεδιάζουμε»

Το Πνευματικό Κέντρο του δήμου αποφασίζει να ανεβάσει την παράσταση ενός νέου, ανερχόμενου θεατρικού συγγραφέα και παλιού φλερτ της Μπέλας! Η Μπέλα αποφασίζει να προσπαθήσει να αναθερμάνει την παλιά σπίθα, συμμετέχοντας στην παράσταση, μόνο που χρειάζεται μαζί της τη Χαρούλα, τη Λυδία και την Όλγα.

Παράλληλα, οι άντρες της οικογένειας θεωρούν πως ένα χόμπι θα κάνει καλό όχι μόνο στις ίδιες, αλλά και στους γάμους τους! Όταν στο υποψήφιο καστ προστεθεί και η Αλίνα, η διανομή των ρόλων, θα γίνει πεδίο διαμάχης για τις γυναίκες της οικογένειας.

Μπροστά στον κίνδυνο να μην ξαναμιλήσουν μεταξύ τους, η Μπέλα αναλαμβάνει δράση και η οικογένεια των Χαμπέων θα δώσει την δική της νότα στο κείμενο.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 21:00

«Το πλήγμα»

Η Αλεξάνδρα ενημερώνεται ότι το όνομά της συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις διακόσιες κορυφαίες εικαστικούς της Ευρώπης. Έχοντας σίγουρη την πρωτιά, καλεί την οικογένεια με σκοπό να γιορτάσουν τον επερχόμενο θρίαμβο της.

Το αποτέλεσμα, όμως, δεν είναι αυτό ακριβώς που περιμένει και η επόμενη μέρα τη βρίσκει να αμφισβητεί τα πάντα: από την τέχνη μέχρι την προσωπικότητα αλλά και… το γάμο της.

Η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει και όλοι συνειδητοποιούν πως πρέπει γρήγορα να βρεθεί μια δραστική λύση για να επιστρέψει στον παλιό, καλό εαυτό της.

Δείτε το trailer