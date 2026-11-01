Μια Γυναίκα: Η Μαρίνα σε απόγνωση – Συνταρακτικές εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Η Μαρίνα όταν συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της, νιώθει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο, στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Μια γυναίκα” στον Alpha.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στις 22:00

Ο Κωστής κι η Ελισάβετ μαζεύουν την Εύα απ’ την αστυνομία. Η Ελισάβετ της επιτίθεται και τη διώχνει απ’ το αυτοκίνητο. Συγκρούονται έντονα οι τρεις τους. Η Μαρίνα δικαιολογείται στα παιδιά για την νυχτερινή απουσία της στο νοσοκομείο, ενώ η Ελισάβετ κατηγορεί τον εαυτό της για τα λάθη της. Τα παιδιά περνούν ωραία με τον Μάρκο που τα φροντίζει και τηρεί όλες τις οδηγίες της Μαρίνας.

Η Εύα βασανίζεται από ενοχές για το θάνατο του Νίκου. Η Ξένια ενοχλείται απ’ το συνεχές ενδιαφέρον του Γιάννη για τη Μαρίνα. Η Μαρίνα νιώθει αδιέξοδο όταν συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της.

Ο Κυριάκος δίπλα της, αποφασισμένος να τη στηρίξει. Η Μαρίνα μιλά στην Ελένη για το θέμα της φύλαξης των παιδιών κατά τη νοσηλεία της. Εκείνη επιμένει, πως πρέπει να μιλήσει στη μητέρα της.

Ο Κωστής επιστρέφει προσβεβλημένος τον ανώνυμοι φάκελο με τα χρήματα στον Σταύρο, που τα αρνείται, αφού δεν τα έστειλε εκείνος.

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στις 22:00

Η συνάντηση της Μαρίνας με την Ελισάβετ μετά από χρόνια, είναι τραυματική. Η Μαρίνα φεύγει με τα παιδιά, ενώ η Ελισάβετ αδυνατεί να το διαχειριστεί, μαζί με την εξαφάνιση της Εύας.

Η Μαρίνα αναγκάζεται να μιλήσει στα παιδιά για την Ελισάβετ. Πηγαίνει στο νοσοκομείο, αφήνοντας τα παιδιά στο Γιάννη. Η Μπέτυ φεύγει για το χωριό της, όταν μαθαίνει ότι η μητέρα της είναι άρρωστη, ενώ ο Αργύρης, σκέφτεται να προχωρήσει επίσημα μαζί της. Ο Γιάννης συγκρούεται ακόμη μια φορά με την Ξένια για το θέμα του Μίλτου.

Η Εύα γυρίζει ηττημένη μετά το βιασμό που δέχτηκε από το τσιράκι του boss. Ο Αντώνης αρχίζει να ξεφεύγει στο σιδερωτήριο και η συμπεριφορά του ανησυχεί σοβαρά τη Μαρίνα.

Ο Σταύρος και η Θάλεια, μιλούν για την κρυφή διακίνηση των παράνομων φαρμάκων. Η Μαρίνα, μη έχοντας λύση για τα παιδιά, δεν πηγαίνει στο ραντεβού της στο νοσοκομείο. Αυτό θυμώνει τον Κυριάκο και τον αναγκάζει να πάει να την ψάξει στη γειτονιά. Για να της εκθέσει όλη την αλήθεια.

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