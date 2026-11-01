Απάτη με ΜΚΟ: Έρανος 73.200 ευρώ για άρρωστο παιδί, αλλά η οικογένεια δεν πήρε ούτε ένα ευρώ – «Πούλησα και τα σπίτια μου»

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Συγκλονίζει η καταγγελία πατέρα παιδιού με σοβαρή νευρολογική ασθένεια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση χρημάτων από τη ΜΚΟ ««Παιδική Χαρά-Child’s Happiness», που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης απάτης με εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το MEGA, για τις ανάγκες θεραπείας του παιδιού συγκεντρώθηκαν 73.200 ευρώ, ωστόσο η οικογένειά του καταγγέλλει ότι δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ, ενώ τα χρήματα φέρονται να κατέληξαν σε λογαριασμούς του κυκλώματος.

Ο μικρός Χρήστος πάσχει από σοβαρή νευρολογική ασθένεια, η οποία του προκαλεί επιληπτικές κρίσεις. Για την αντιμετώπιση της κατάστασής του, η οικογένειά του επιδίωκε να ταξιδέψει στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, προκειμένου το παιδί να υποβληθεί σε εξειδικευμένη θεραπεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΜΚΟ εμφανίστηκε και ανέλαβε τη διοργάνωση εράνου για τη συγκέντρωση των απαραίτητων χρημάτων. Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνθηκε σε πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση και προσέφεραν χρήματα για τη θεραπεία του παιδιού.

Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε έφτασε τις 73.200 ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα δεν αποδόθηκαν ποτέ στην οικογένεια.

«Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ – Ήμουν απελπισμένος»

Μιλώντας στο MEGA, ο πατέρας του μικρού Χρήστου περιέγραψε την αγωνία που βίωνε η οικογένειά του, καθώς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού, χωρίς να λαμβάνει την οικονομική βοήθεια που είχε συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του.

«Τίποτα δεν πήραμε. Ούτε ένα ευρώ. Ήμουν απελπισμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που περνούσε ο γιος του εξαιτίας των επιληπτικών κρίσεων.

«Το παιδί, όταν έκανε τρεις κρίσεις την ημέρα… Κάνει το παιδί σου 40 λεπτά κρίσεις και δυο-τρεις ώρες την ημέρα ακινητοποιείται», δήλωσε, αποτυπώνοντας την καθημερινή αγωνία της οικογένειας.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τα χρήματα που απαιτούνταν για τις ανάγκες του παιδιού, αναγκάστηκε να πουλήσει ακόμη και ακίνητα της οικογένειάς του.

«Πούλησα και τα σπίτια μου», είπε, προσθέτοντας ότι ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνούσε από την οργάνωση γινόταν ορισμένες φορές απειλητικός.

«Επί δύο χρόνια τον ενοχλούσα για τα λεφτά – Μου είπε ότι τα μπλόκαρε η τράπεζα»

Ο πατέρας κατήγγειλε επίσης ότι προσπαθούσε επί δύο χρόνια να επικοινωνήσει με τον φερόμενο ως επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τον γιο του.

Όπως περιέγραψε, του έστελνε μηνύματα και επιχειρούσε να τον καλέσει τηλεφωνικά, χωρίς να καταφέρει να εξασφαλίσει την απόδοση του ποσού.

«Τα δύο χρόνια τα επόμενα που τον ενοχλούσα για το τι θα γίνει με τα λεφτά και στο τέλος μού είπε ότι τα μπλόκαρε η τράπεζα τα λεφτά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πατέρα, αυτή ήταν η εξήγηση που του δόθηκε για τη μη καταβολή των χρημάτων, παρά το γεγονός ότι οι δωρεές είχαν πραγματοποιηθεί με σκοπό τη χρηματοδότηση της θεραπείας του παιδιού.

Ο ίδιος προχώρησε και σε ακόμη μία καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι στην περιοχή του συγκεντρώθηκαν και άλλα χρήματα, τα οποία επίσης δεν κατέληξαν στον προβλεπόμενο σκοπό.

«Στον νομό μας μέσα έφαγαν άλλα 100.000», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία του πατέρα αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης που ερευνάται, καθώς πίσω από τους εράνους βρίσκονταν οικογένειες που αναζητούσαν οικονομική βοήθεια για τη θεραπεία των παιδιών τους.

Στην περίπτωση του μικρού Χρήστου, η οικογένεια υποστηρίζει ότι, παρά τη συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων ευρώ στο όνομα του παιδιού, δεν έλαβε καμία οικονομική ενίσχυση από τον συγκεκριμένο έρανο.