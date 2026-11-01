Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον θάνατο της 80χρονης – Στο μικροσκόπιο ο σύζυγός της αλλά και το ενδεχόμενο απόπειρας ληστείας

Μία 80χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι μέσα στην οικία της στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, από την κόρη της. Για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας, συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος φέρει τραύματα και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ η αστυνομία ερευνά παράλληλα και το ενδεχόμενο απόπειρας ληστείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία 80χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή, αιμόφυρτη και με τραύματα στο κεφάλι, μέσα στο σπίτι της, στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο και θεωρείται από τις Αρχές, ως ο βασικός ύποπτος.
  • Παράλληλα, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο, να σημειώθηκε αποτυχημένη απόπειρα ληστείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα θρίλερ εξελίσσεται από το βράδυ του Σαββάτου (31/10)στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης, όταν μία 80χρονη γυναίκα, βρέθηκε νεκρή, αιμόφυρτη, με τραύματα στο κεφάλι, από την κόρη της, μέσα στο σπίτι της.

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 80χρονη βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Χαλάστρα – Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 90χρονος σύζυγός της

Παράλληλα, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται ο σύζυγός της, ο οποίος θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος από την αστυνομία. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, έτσι ώστε να εξακριβωθεί, αν όντως τα τραύματα που έχει επάνω του, συνάδουν με αυτά του θύματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι έχουν δει έναν άνδρα, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, να περιφέρεται στην περιοχή και θεωρούν ότι έγινε μία απόπειρα ληστείας.

Το ίδιο θεωρεί και η αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να έχει γίνει μία αποτυχημένη απόπειρα ληστείας με θύμα την 80χρονη γυναίκα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Απογευματινές ώρες χθες (31-10-2026) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, μετέβησαν σε οικία στην περιοχή της Χαλάστρας, όπου εντοπίσθηκε νεκρή 80χρονη ημεδαπή, φέρουσα πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος ημεδαπός σύζυγός της, ο οποίος έφερε τραύμα στο κεφάλι και στο δεξί του χέρι και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της πόλης.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα».

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