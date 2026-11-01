Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον θάνατο της 80χρονης – Στο μικροσκόπιο ο σύζυγός της αλλά και το ενδεχόμενο απόπειρας ληστείας

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Ένα θρίλερ εξελίσσεται από το βράδυ του Σαββάτου (31/10)στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης, όταν μία 80χρονη γυναίκα, βρέθηκε νεκρή, αιμόφυρτη, με τραύματα στο κεφάλι, από την κόρη της, μέσα στο σπίτι της.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται ο σύζυγός της, ο οποίος θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος από την αστυνομία. Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, έτσι ώστε να εξακριβωθεί, αν όντως τα τραύματα που έχει επάνω του, συνάδουν με αυτά του θύματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι έχουν δει έναν άνδρα, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, να περιφέρεται στην περιοχή και θεωρούν ότι έγινε μία απόπειρα ληστείας.

Το ίδιο θεωρεί και η αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να έχει γίνει μία αποτυχημένη απόπειρα ληστείας με θύμα την 80χρονη γυναίκα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Απογευματινές ώρες χθες (31-10-2026) αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, μετέβησαν σε οικία στην περιοχή της Χαλάστρας, όπου εντοπίσθηκε νεκρή 80χρονη ημεδαπή, φέρουσα πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος ημεδαπός σύζυγός της, ο οποίος έφερε τραύμα στο κεφάλι και στο δεξί του χέρι και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο της πόλης.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα».