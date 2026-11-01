Κύπρος: Ομολογία φρίκης του 43χρονου Σύρου για τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας – Θύμωσε επειδή τον προσέβαλε και τη χτύπησε με σφυρί

Σοκ προκαλεί η ομολογία του 43χρονου Σύρου που σκότωσε την 61χρονη σύντροφό του Όλγα Βασιλίεβα στην Κύπρο, πετώντας στη συνέχεια τη σορό σε πηγάδι χωραφιού ιδιοκτησίας της. Από τη νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία πλήγματος με αμβλύ όργανο.

Την ίδια ώρα, ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης παρουσιάστηκε, χωρίς εκπροσώπηση δικηγόρου, εκ νέου σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή του, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης.

Ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού, Στέλιος Ανδρέου, ανέφερε ότι διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενο, κατά την οποία εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ ο 43χρονος παραδέχθηκε ότι σκότωσε το θύμα χρησιμοποιώντας σφυρί. Όπως υποστήριξε, ενώ βρίσκονταν στην οικία του, η 61χρονη τον προσέβαλε, με αποτέλεσμα να θυμώσει και πάρει ένα σφυρί και να τη χτυπήσει.

Μία νύχτα με τη σορό στο σπίτι

Ανατριχιαστική είναι η περιγραφή όσων ακολούθησαν. Στην ομολογία του, ο ύποπτος παραδέχθηκε ότι κράτησε τη σορό της γυναίκας στο σπίτι του για ένα βράδυ. Την επόμενη ημέρα τη φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε σε αγροτική τοποθεσία στον Σαϊττά της επαρχίας Λεμεσού, όπου την πέταξε σε λάκκο αποχέτευσης, ενώ το σφυρί που χρησιμοποίησε ανέφερε πως το είχε πετάξει σε ξύλινη πέργκολα του σπιτιού του. Στη συνέχεια, οδήγησε ο ίδιος τους ανακριτές στο σημείο που είχε πετάξει το πτώμα. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ανέσυρε το άψυχο σώμα, ενώ από την αυτοψία του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους διαπιστώθηκε πως η σορός βρισκόταν σε αρχικό στάδιο αποσύνθεσης, φέροντας πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης προσωποκράτησης εις βάρος του 43χρονου υπόπτου, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα της Αστυνομίας για τη διευκόλυνση των ανακρίσεων. Οι ανακριτές της υπόθεσης βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ έργο, καθώς, όπως ανέφεραν στο δικαστήριο, αναμένεται να λάβουν περίπου 80 καταθέσεις από το οικογενειακό, φιλικό και ευρύτερο περιβάλλον τόσο του υπόπτου όσο και του θύματος, αλλά και από πιθανούς μάρτυρες.

Στο μικροσκόπιο κάμερες και τραπεζικοί λογαριασμοί

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές «χτενίζουν» μεγάλο όγκο υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, εστιάζοντας στις διαδρομές που ακολούθησαν ο 43χρονος και η 61χρονη, αλλά και στην περιοχή γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός. Ταυτόχρονα, η Αστυνομία κινεί τις διαδικασίες για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου , ενώ ζητεί και άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται το οικονομικό κίνητρο, καθώς υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ο δράστης εκμεταλλευόταν συστηματικά το θύμα, αποσπώντας της χρήματα.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζονται τέσσερις έρευνες σε συγκεκριμένους χώρους, με στόχο τον εντοπισμό περαιτέρω τεκμηρίων. Οι Αρχές αναμένεται επίσης να συνεργαστούν με την Ιντερπόλ, προκειμένου να διερευνήσουν και να εξακριβώσουν ορισμένους ισχυρισμούς του υπόπτου σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επέστρεψε στη χώρα.

Πηγή πληροφοριών: philenews/ sigmalive