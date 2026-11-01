Νότια Κορέα: Εκτίναξη των εξαγωγών κατά 93,7% χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Η μεγαλύτερη αύξηση εδώ και 52 χρόνια

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Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 52 ετών, καθώς η παγκόσμια έκρηξη των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη εκτόξευσε τη ζήτηση για ημιαγωγούς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Κυριακή (1/11), οι εξαγωγές της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας αυξήθηκαν κατά 93,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 115,28 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αύξηση ξεπέρασε οριακά τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 93,2%, σύμφωνα με σχετική δημοσκόπηση του πρακτορείου.

Η εντυπωσιακή επίδοση ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι ο Οκτώβριος είχε περισσότερες εργάσιμες ημέρες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, λόγω της διαφορετικής χρονικής τοποθέτησης των αργιών για την κορεατική γιορτή Τσουσόκ.

Ακόμη και έτσι, η αύξηση ξεπέρασε το 83,7% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο των εξαγωγών από τον Ιανουάριο του 1974.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκτοξεύει τις πωλήσεις ημιαγωγών

Καθοριστικό ρόλο στην εντυπωσιακή επίδοση διαδραμάτισε η παγκόσμια αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, που ενίσχυσε κατακόρυφα τη ζήτηση για κορεατικούς ημιαγωγούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Πόρων της Νότιας Κορέας, οι εξαγωγές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 259,4% τον Οκτώβριο, φτάνοντας τα 56,44 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εκρηκτική άνοδος αποδίδεται τόσο στις υψηλές τιμές όσο και στον αυξημένο όγκο πωλήσεων, καθώς οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι παγκοσμίως συνεχίζουν να επενδύουν δισεκατομμύρια σε νέες εγκαταστάσεις, επιδιώκοντας να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές υπολογιστών εκτοξεύθηκαν κατά 496,6%, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για διακομιστές που υποστηρίζουν υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ισχυρή ζήτηση έχει ήδη αποτυπωθεί και στα οικονομικά αποτελέσματα των δύο μεγαλύτερων νοτιοκορεατικών κατασκευαστών μικροκυκλωμάτων, της Samsung Electronics και της SK Hynix, οι οποίες ανακοίνωσαν μεγάλη αύξηση των κερδών τους.

Η άνοδος των εξαγωγών ημιαγωγών και των επενδύσεων συνέβαλε επίσης στην ισχυρότερη του αναμενομένου ανάπτυξη της νοτιοκορεατικής οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Προς ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων

Η Νότια Κορέα βρίσκεται πλέον κοντά σε ένα ιστορικό οικονομικό ορόσημο, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει για πρώτη φορά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε ετήσιες εξαγωγές.

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, οι συνολικές εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 930 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Με τις εξαγωγές να συνεχίζουν τη σταθερή ανάπτυξή τους, ξεπερνώντας τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο, καθίσταται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα φτάσουμε το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια μέσα στον Νοέμβριο», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Πόρων, Κιμ Τζουνγκ-κουάν.

Εφόσον επιτευχθεί αυτό το ορόσημο, η Νότια Κορέα θα γίνει η τέταρτη χώρα στον κόσμο που καταγράφει ετήσιες εξαγωγές άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Γερμανία.

Άλμα 185,8% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ

Η ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης αποτυπώθηκε σε όλες τις βασικές αγορές της Νότιας Κορέας, με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 185,8%, ενώ προς την Κίνα κατά 133,6%.

Αντίστοιχα, οι αποστολές προϊόντων προς τη Νοτιοανατολική Ασία ενισχύθηκαν κατά 128%, ενώ οι εξαγωγές προς την Ευρώπη κατέγραψαν αύξηση 56,4%.

Η Νότια Κορέα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της πορείας του παγκόσμιου εμπορίου, λόγω της έντονης εξαγωγικής δραστηριότητάς της και της κομβικής θέσης της στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού τεχνολογικών προϊόντων.

Αύξηση 36% στις εισαγωγές – Εμπορικό πλεόνασμα 42,5 δισ. δολαρίων

Ισχυρή άνοδο σημείωσαν και οι εισαγωγές της Νότιας Κορέας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 72,78 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τον Ιανουάριο του 2022, έπειτα από άνοδο 26% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο.

Η εξέλιξη αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου, αλλά και στην αυξημένη ζήτηση για εξοπλισμό παραγωγής ημιαγωγών και αυτοκίνητα.

Παρά την άνοδο των εισαγωγών, η χώρα διατήρησε σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα, ύψους 42,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο.

Το ποσό ήταν χαμηλότερο από το ιστορικό ρεκόρ των 49,97 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο, ωστόσο επιβεβαίωσε τη δυναμική του εξαγωγικού τομέα της χώρας, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελεί τον βασικό μοχλό της ανάπτυξης.