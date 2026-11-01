Σερβία: Συνελήφθη για κατάχρηση εξουσίας ο αρχηγός της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας

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Ο αρχηγός της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας της Σερβίας, Μάρκο Κρίτσακ συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία. Είχε κατηγορηθεί από το κίνημα των φοιτητών για ωμότητα κατά την καταστολή των διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η σύλληψή του πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά την ψηφοφορία των πρόωρων βουλευτικών εκλογών με νικητή την λίστα που υποστηρίχθηκε από το φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας απέναντι στο στρατόπεδο του εθνικιστή πρώην προέδρου της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς που παρέμενε στην εξουσία από το 2012.

Η άνοδος του Μάρκο Κρίτσακ, 42 ετών, στην ιεραρχία της σερβικής αστυνομίας αποδόθηκε από σερβικά μέσα ενημέρωσης στην αφοσίωσή του στον Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η Φοιτητική Λίστα ζήτησε την Πέμπτη την παραίτησή του.

«Η σύλληψη αυτή δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας του Βελιγραδίου Νένταντ Στεφάνοβιτς.

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, η αστυνομία συνέλαβε τον κ. Κρίτσακ καθώς και τον διευθυντή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της σερβικής αστυνομίας Μπόσκο Σεκούλοβιτς, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας.

Οι δύο υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας θεωρούνται ύποπτοι για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, προκαλώντας έτσι ζημία και σοβαρή προσβολή των δικαιωμάτων του πρώην αρχηγού της αστυνομίας του Βελιγραδίου Βεσελίν Μίλιτς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, τα αδικήματα αυτά διαπράχθηκαν στο πλαίσιο έρευνας την οποία διεξήγαγαν οι δύο αξιωματικοί της αστυνομίας μετά την δολοφονία τον Μάιο άνδρα που παρουσιάσθηκε ως μέλος της εγχώριας μαφίας σε εστιατόριο του Βελιγραδίου.

Ο Βεσελίν Μίλιτς συνελήφθη τρεις ημέρες μετά την δολοφονία αυτή ως ύποπτος για «μη καταγγελία εγκλήματος και του δράστη του και για υπόθαλψη εγκληματία».

Αφού πέρασε σχεδόν δύο μήνες υπό κράτηση, υπέβαλε μήνυση κατά των Μάρκο Κρίτσακ και Μπόσκο Σεκούλοβιτς κατηγορώντας τους ότι παράδωσαν στην εισαγγελία εναντίον του αποδεικτικά στοιχεία επιλεκτικά, ελλιπή και ψευδή, σύμφωνα με το κείμενο της μήνυσης που είχε δημοσιευθεί τον Ιούλιο στον σερβικό Τύπο.