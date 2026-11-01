Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη – Οι δράστες ήταν ντυμένοι για το Halloween

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Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο-ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφονται οι δράστες λίγο πριν από επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη. Εκμεταλλευόμενοι το Halloween, οι άγνωστοι φορούσαν μάσκες για να μην αναγνωριστούν και μετέφεραν τον εμπρηστικό μηχανισμό μέσα σε σακίδια, αφήνοντάς τον στην είσοδο του κτιρίου πριν από την πυροδότηση.

Η εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στο Κολωνάκι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στα 2:10 τα ξημερώματα δύο άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το γραφείο στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη.

Από την έκρηξη υπέστη φθορές η κεντρική πόρτα του κτιρίου, ενώ έσπασαν και τζάμια, με θραύσματα να καταλήγουν στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που εντόπισε δύο γκαζάκια, ένα διερρηγμένο και ένα άθικτο και τρεις κροτίδες.