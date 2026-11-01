Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη – Οι δράστες ήταν ντυμένοι για το Halloween

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη στο Κολωνάκι, οι οποίοι φορούσαν μάσκες Halloween και μετέφεραν τον μηχανισμό μέσα σε σακίδια. Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, όπου δύο άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό με γκαζάκια προκαλώντας έκρηξη και υλικές φθορές στην είσοδο του κτιρίου. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, το οποίο εντόπισε ένα διερρηγμένο και ένα άθικτο γκαζάκι, καθώς και τρεις κροτίδες.

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επίθεση σε γραφειό πλεύρη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στο Κολωνάκι.
  • Εκμεταλλευόμενοι το Halloween, οι άγνωστοι δράστες φορούσαν μάσκες για να μην αναγνωριστούν και μετέφεραν τον εμπρηστικό μηχανισμό μέσα σε σακίδια.
  • Από την έκρηξη υπέστη φθορές η κεντρική πόρτα του κτιρίου και έσπασαν τζάμια, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ εντόπισε δύο γκαζάκια και τρεις κροτίδες.

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Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο-ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφονται οι δράστες λίγο πριν από επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη. Εκμεταλλευόμενοι το Halloween, οι άγνωστοι φορούσαν μάσκες για να μην αναγνωριστούν και μετέφεραν τον εμπρηστικό μηχανισμό μέσα σε σακίδια, αφήνοντάς τον στην είσοδο του κτιρίου πριν από την πυροδότηση.

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Η εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στο Κολωνάκι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στα 2:10 τα ξημερώματα δύο άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται το γραφείο στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη.

Από την έκρηξη υπέστη φθορές η κεντρική πόρτα του κτιρίου, ενώ έσπασαν και τζάμια, με θραύσματα να καταλήγουν στον περιβάλλοντα χώρο.

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Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που εντόπισε δύο γκαζάκια, ένα διερρηγμένο και ένα άθικτο και τρεις κροτίδες.

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