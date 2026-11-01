Βελόπουλος για Μητσοτάκη: Ας αφήσει τη θεωρητική επίκληση του Διεθνούς Δικαίου και ας εφαρμόσει τις προτάσεις της Ελληνικής Λύσης

Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλλοντας κυβερνητική αδράνεια απέναντι στην κρίση του πρωτογενούς τομέα και τη δράση καρτέλ σε καύσιμα και λιπάσματα. Παράλληλα, άσκησε κριτική για την εξωτερική πολιτική με αφορμή εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού, ζητώντας την άμεση οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο.

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Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν «την δράση των καρτέλ που από το χωράφι στο ράφι εκμεταλλεύονται τον αγώνα κάθε αγρότη», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν πράττει τίποτα για να την ανακόψει.
  • Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό να περάσει σε συγκεκριμένη στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και στην «άμεση οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο».

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Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αδράνεια, απέναντι στα σοβαρά προβλήματα, που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

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Ενδεικτική είναι η σχετική δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Καλό θα ήταν να ενημερωθεί ο πρωθυπουργός (που αν και ελαιοπαραγωγός δεν γνωρίζει) ότι οι αγρότες δεν αντιμετωπίζουν μόνο το φάσμα της κρίσης σε επίπεδο καυσίμων (για την οποία ευθύνεται η κυβέρνησή του) και λιπασμάτων αλλά κυρίως την δράση των καρτέλ που από το χωράφι στο ράφι εκμεταλλεύονται τον αγώνα κάθε αγρότη», αναφέρει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

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Παράλληλα ο κ. Βελόπουλος σημειώνει: «Δυστυχώς ο πρωθυπουργός ως «υπηρέτης» των καρτέλ και των πλουτοκρατών που λυμαίνονται τους παραγωγούς, ούτε αναφέρεται στη δράση τους, ούτε φυσικά πράττει κάτι για να την ανακόψει».

Προηγουμένως, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μέσα από ανακοίνωσή του, άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτησή του, ζητώντας του  να περάσει από τη θεωρητική επίκληση του Διεθνούς Δικαίου στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και στρατηγικής, στην εξωτερική πολιτική.

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Αναλυτικότερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει ότι:

«Ας αφήσει ο πρωθυπουργός την «ιστορική και γεωγραφική αναδρομή» και την θεωρητική επίκληση του Διεθνούς Δικαίου και ας περάσει επιτέλους στην εφαρμογή των προτάσεων ρεαλιστικής εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής Λύσης και την άμεση οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο, ώστε να τελειώνει αυτό το παράνομο «παραμύθι» της Τουρκίας, στο οποίο κανένας πρωθυπουργός δεν τόλμησε να βάλει ανάχωμα από το 1994 που έγινε η ιστορική συμφωνία του Δικαίου της Θάλασσας η οποία δικαιώνει απόλυτα την Ελλάδα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

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