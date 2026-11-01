Τα Φαντάσματα: Το παρελθόν του Απόστολου σοκάρει τα υπόλοιπα φαντάσματα

Τα «Φαντάσματα» επιστρέφουν με νέο επεισόδιο στο Star, μεταφέροντας τη δράση στο έτος 1993, όταν ο Απόστολος Νικολόπουλος καταλήγει στο αρχοντικό μαζί με δύο μοντέλα. Ο ξαφνικός θάνατός του αποτελεί έκπληξη για τον ίδιο και τα υπόλοιπα φαντάσματα, ενώ την ίδια ώρα η Μαρίνα δίνει τεράστιο αγώνα για να ανακτήσει το έπιπλο που πούλησε ο Χάρης, ώστε να μη χαθεί για πάντα ο «ένοικός» του.

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Τα Φαντάσματα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα “Φαντάσματα” έρχονται με νέο απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star, κάνοντας αναδρομή στο έτος 1993, όταν ο Απόστολος Νικολόπουλος μεσουρανούσε.
  • Ο ξαφνικός θάνατός του αποτελεί έκπληξη τόσο για τον ίδιο όσο και για τα υπόλοιπα φαντάσματα που παρακολουθούν την άφιξη του νέου τους «συγκάτοικου».
  • Παράλληλα, ο Χάρης αναζητά στοιχεία για το παρελθόν του Απόστολου, ενώ η Μαρίνα παλεύει να φέρει πίσω το επιπλάκι που πουλήθηκε για να μη χαθεί για πάντα ο «ένοικός» του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα “Φαντάσματα” έρχονται με νέο απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star.

Το ημερολόγιο βρίσκεται στο έτος 1993 και είναι η χρονιά που ο Απόστολος Νικολόπουλος μεσουρανεί! Κυκλοφορεί με άνεση παντού, απολαμβάνει την προβολή του, δίνει συνεντεύξεις και πηγαίνει πολύ συχνά στα μπουζούκια!

Εκεί, ένα βράδυ φλερτάρει με δύο μοντέλα και καταλήγει μαζί τους στο αρχοντικό. Η εξέλιξη και η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή, αλλά οι λεπτομέρειές της όχι και τόσο.

Ο ξαφνικός θάνατός του Απόστολου αποτελεί έκπληξη όχι μόνο για τον ίδιο, ο οποίος προσπαθεί να επεξεργαστεί το σοκ, αλλά και για τα υπόλοιπα φαντάσματα που παρακολουθούν και σχολιάζουν την άφιξη του νέου τους «συγκάτοικου».

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ οι δύο γυναίκες που ήρθαν μαζί του προσπαθούν πανικόβλητες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει προκύψει.

Παράλληλα, ο Χάρης προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για το παρελθόν του Απόστολου. Η Μαρίνα παθαίνει σοκ όταν μαθαίνει πως ο Χάρης πούλησε το επιπλάκι από το σαλόνι και κάνει τεράστιο αγώνα για να το φέρει πίσω και να μη χαθεί για πάντα ο «ένοικός» του.

Guests: Ζώγια Σαβαστιανού, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Μελίνα Βαμπούλα

 Δείτε εδώ το trailer του 5ου επεισοδίου:  

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