Τα Φαντάσματα: Το παρελθόν του Απόστολου σοκάρει τα υπόλοιπα φαντάσματα

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Τα “Φαντάσματα” έρχονται με νέο απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star.

Το ημερολόγιο βρίσκεται στο έτος 1993 και είναι η χρονιά που ο Απόστολος Νικολόπουλος μεσουρανεί! Κυκλοφορεί με άνεση παντού, απολαμβάνει την προβολή του, δίνει συνεντεύξεις και πηγαίνει πολύ συχνά στα μπουζούκια!

Εκεί, ένα βράδυ φλερτάρει με δύο μοντέλα και καταλήγει μαζί τους στο αρχοντικό. Η εξέλιξη και η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή, αλλά οι λεπτομέρειές της όχι και τόσο.

Ο ξαφνικός θάνατός του Απόστολου αποτελεί έκπληξη όχι μόνο για τον ίδιο, ο οποίος προσπαθεί να επεξεργαστεί το σοκ, αλλά και για τα υπόλοιπα φαντάσματα που παρακολουθούν και σχολιάζουν την άφιξη του νέου τους «συγκάτοικου».

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ οι δύο γυναίκες που ήρθαν μαζί του προσπαθούν πανικόβλητες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει προκύψει.

Παράλληλα, ο Χάρης προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία για το παρελθόν του Απόστολου. Η Μαρίνα παθαίνει σοκ όταν μαθαίνει πως ο Χάρης πούλησε το επιπλάκι από το σαλόνι και κάνει τεράστιο αγώνα για να το φέρει πίσω και να μη χαθεί για πάντα ο «ένοικός» του.

Guests: Ζώγια Σαβαστιανού, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Μελίνα Βαμπούλα