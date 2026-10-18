Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης βρίσκει δουλειά και η Μαρίνα την ετεροθαλή αδερφή της

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Η κωμική σειρά “Τα Φαντάσματα” έρχεται απόψε στις 21:00 στο Star με ένα ακόμα ξεκαρδιστικό επεισόδιο.

Ο Χάρης βρίσκει επιτέλους δουλειά! Έτσι, κανένας πια δε θα μπορεί να τον αποκαλέσει τεμπέλη, ούτε ζωντανός, ούτε νεκρός!

Είναι, όμως, πολύ αγχωμένος για το αν θα τα καταφέρει.

Παράλληλα, η Μαρίνα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από μια γυναίκα, τη Δήμητρα, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η ετεροθαλής αδερφή της!

Της φέρνει μάλιστα και στοιχεία που το αποδεικνύουν.

Η Μαρίνα εκπλήσσεται και ταράζεται, ενώ τα φαντάσματα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά απέναντι στη Δήμητρα. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ο Γεράσιμος, τον οποίο η εμφάνιση αυτής της χαμένης αδελφής περισσότερο τον γοητεύει, παρά τον ανησυχεί.

Όσο η Μαρίνα και η Δήμητρα προσπαθούν να γνωρίσουν η μία την άλλη, τα φαντάσματα χρησιμοποιούν τις μοναδικές τους ικανότητες για να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη μυστηριώδη γυναίκα.

Ο Απόστολος αποφασίζει να σαμποτάρει τον Χάρη, κάνοντάς του μια φάρσα.

Ο Χάρης γίνεται έξαλλος όταν καταλαβαίνει ότι έδωσε λάθος εντύπωση στον προϊστάμενό του και πως η αιτία για αυτό ήταν η κίνηση του Απόστολου…

Guests: Αντώνης Καρυστινός, Αναστασία Στυλιανίδη