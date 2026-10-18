Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης βρίσκει δουλειά και η Μαρίνα την ετεροθαλή αδερφή της

Η κωμική σειρά “Τα Φαντάσματα” έρχεται απόψε στις 21:00 στο Star με ένα ακόμα ξεκαρδιστικό επεισόδιο.
Ο Χάρης βρίσκει επιτέλους δουλειά! Έτσι, κανένας πια δε θα μπορεί να τον αποκαλέσει τεμπέλη, ούτε ζωντανός, ούτε νεκρός!
Είναι, όμως, πολύ αγχωμένος για το αν θα τα καταφέρει.
Παράλληλα, η Μαρίνα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από μια γυναίκα, τη Δήμητρα, η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η ετεροθαλής αδερφή της!
Της φέρνει μάλιστα και στοιχεία που το αποδεικνύουν.
Η Μαρίνα εκπλήσσεται και ταράζεται, ενώ τα φαντάσματα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά απέναντι στη Δήμητρα. Εξαίρεση αποτελεί μόνο ο Γεράσιμος, τον οποίο η εμφάνιση αυτής της χαμένης αδελφής περισσότερο τον γοητεύει, παρά τον ανησυχεί.
Όσο η Μαρίνα και η Δήμητρα προσπαθούν να γνωρίσουν η μία την άλλη, τα φαντάσματα χρησιμοποιούν τις μοναδικές τους ικανότητες για να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για τη μυστηριώδη γυναίκα.
Ο Απόστολος αποφασίζει να σαμποτάρει τον Χάρη, κάνοντάς του μια φάρσα.
Ο Χάρης γίνεται έξαλλος όταν καταλαβαίνει ότι έδωσε λάθος εντύπωση στον προϊστάμενό του και πως η αιτία για αυτό ήταν η κίνηση του Απόστολου…
Guests: Αντώνης Καρυστινός, Αναστασία Στυλιανίδη
Δείτε εδώ το trailer του 3ου επεισοδίου: