Τα Φαντάσματα: Απόψε στις 21:00 η μεγάλη επιστροφή – Τι θα δούμε στην πρεμιέρα

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Η κωμική σειρά “Τα Φαντάσματα” επιστρέφει απόψε, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο 10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων.

Τι θα δούμε αναλυτικά στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν

Η συγκατοίκηση της Μαρίνας και του Χάρη με τα φαντάσματα έχει βρει πλέον τον ρυθμό της. Όμως, τα χρέη του ζευγαριού μεγαλώνουν, διότι δεν έχουν καταφέρει να παραχωρούν το αρχοντικό για εκδηλώσεις, όσο συχνά θα έπρεπε, ώστε να καλύπτουν τα τρέχοντα έξοδα.

Ο Χάρης δεν έχει ακόμη δουλειά. Οπότε, στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους στον εκτιμητή που έχουν καλέσει για να δουν τι μπορούν να πουλήσουν. Αλλά, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν.

Παράλληλα, όλοι διαπιστώνουν ότι η Καλλιρρόη έχει αλλάξει. Έχει γίνει γλυκιά και ευχάριστη και αυτό οφείλεται στο ότι είναι ερωτευμένη.

Όλα τα φαντάσματα και η Μαρίνα ψάχνουν να βρουν ποιος έχει κλέψει την καρδιά της, αλλά η Καλλιρρόη κρύβει καλά το μυστικό της. Επίσης, όταν ήταν ζωντανή, είχε κρύψει μέσα στο σπίτι ένα κόσμημα πολύ μεγάλης αξίας, το οποίο θα μπορούσε να λύσει οριστικά τα οικονομικά προβλήματα της Μαρίνας και του Χάρη.

Η αποκάλυψη του έρωτα της Καλλιρρόης είναι εξίσου απρόσμενη με την αποκάλυψη του περιεχομένου της κρύπτης του κοσμήματος.

Guest Star, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, κωμικός και παρουσιαστής Φάνης Λαμπρόπουλος.

Δείτε το τρέιλερ

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Συμμετέχουν: Στράτος Χρήστου, Άρης Μπαλής, Ειρήνη Μπούνταλη