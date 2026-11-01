Πέθανε στα 34 της η πρωταθλήτρια στίβου Κίρα Μαγκίαν – Είχε παντρευτεί μόλις πριν από λίγες εβδομάδες

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Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Ιρλανδής πρωταθλήτριας στίβου Κίρα Μαγκίαν (Ciara Mageean), η οποία έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (1/11), σε ηλικία μόλις 34 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο του εντέρου. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1.500 μέτρα είχε αποκαλύψει το 2025 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, ενώ μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχε παντρευτεί τον επί χρόνια σύντροφό της, Τόμας Μόραν.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας ότι η αθλήτρια πέθανε στις 06:30 το πρωί, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

«Σήμερα το πρωί, στις 06:30, η Κίρα έχασε τη μάχη της με τον καρκίνο, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της. Αγαπημένη κόρη, αδελφή, σύζυγος, φίλη και πηγή έμπνευσης για τόσους πολλούς ανθρώπους, θα μας λείψει βαθιά», ανέφερε η ανακοίνωση.

Παντρεύτηκε τον σύντροφό της τον Οκτώβριο

Η Κίρα Μαγκίαν είχε παντρευτεί τον επί χρόνια σύντροφό της, Τόμας Μόραν, τον Οκτώβριο του 2026, σε μια μικρή τελετή στο Μπέλφαστ.

Λίγες ημέρες αργότερα, το ζευγάρι πραγματοποίησε και δεύτερη γαμήλια γιορτή στο κάστρο Ντάρβερ, στην Ιρλανδία, παρουσία φίλων και συγγενών.

Η 34χρονη είχε μοιραστεί φωτογραφίες από την ευτυχισμένη ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη χαρά της που κατάφερε να γιορτάσει τον γάμο της με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Irish Times τον Ιούνιο, είχε μιλήσει ανοιχτά για την ασθένειά της και την επιθυμία της να παντρευτεί όσο ακόμη η κατάσταση της υγείας της της επέτρεπε να απολαύσει αυτή τη σημαντική στιγμή.

Η διάγνωση με καρκίνο τετάρτου σταδίου

Η Ιρλανδή αθλήτρια είχε ανακοινώσει δημόσια τον Ιούλιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε ξεκινήσει θεραπεία.

Τον Ιούνιο του 2026 αποκάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο του εντέρου τετάρτου σταδίου, με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Μιλώντας στην The Irish Times, είχε εξομολογηθεί ότι οι γιατροί τής είχαν δώσει μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόγνωση, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να είχε ακόμη δύο ή τρία χρόνια ζωής.

Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει πως πιθανότατα δεν θα έφτανε στα 40 της χρόνια.

Παρά τη διάγνωση, είχε εκφράσει την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει να ταξιδεύει, να περνά χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπούσε και να αξιοποιήσει όσο καλύτερα μπορούσε τον χρόνο που είχε μπροστά της.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1.500 μέτρα

Η Κίρα Μαγκίαν γεννήθηκε στις 12 Μαρτίου 1992 στο Πόρταφερι της Βόρειας Ιρλανδίας και αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες μεσαίων αποστάσεων στην ιστορία της χώρας.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήρθε το 2024, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1.500 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης.

Είχε προηγουμένως κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 και το ασημένιο το 2022, ενώ είχε επίσης αναδειχθεί ασημένια πρωταθλήτρια στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας.

Εκπροσώπησε την Ιρλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 και του Τόκιο το 2021.

Το καλοκαίρι του 2024 αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, λίγο πριν από την έναρξη των αγωνισμάτων της, εξαιτίας τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της σημείωσε εθνικά ρεκόρ στα 800, 1.000 και 1.500 μέτρα, καθώς και στο ένα μίλι.

Συγκίνηση στον ιρλανδικό αθλητισμό

Με ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία στίβου της Ιρλανδίας, Athletics Ireland, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο της πρωταθλήτριας.

Η ομοσπονδία την περιέγραψε ως μια ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους, υπογραμμίζοντας ότι το θάρρος, η ζεστασιά και το πνεύμα της θα αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης, Σάιμον Χάρις, χαρακτηρίζοντας την είδηση του θανάτου της συγκλονιστική.